Beykoz'da her pazartesi başkan vekiliyle randevusuz görüşme dönemi

Beykoz'da pazartesi buluşmaları başladı

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, 'Komşum, söz sende' sloganıyla başlatılan Pazartesi Buluşmaları kapsamında ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Uygulama, vatandaşların belediye yönetimine doğrudan ulaşabilmesi ve taleplerini yüz yüze iletebilmesi amacıyla hayata geçirildi.

Nasıl işleyecek:

Program her hafta pazartesi 09.00-12.00 saatleri arasında Beykoz Belediyesi Başkanlık Binasında düzenlenecek. Vatandaşlar randevu almadan, doğrudan başkan vekiliyle görüşerek talep, şikâyet ve önerilerini paylaşabilecek. Gürzel'in resmi Ankara temasları nedeniyle ilk buluşma bu haftaya özel olarak salı günü yapıldı ve görüşülen konular tek tek not alındı.

Taleplerin takibi:

Buluşmalarda iletilen konular, belediyenin görev ve yetkileri çerçevesinde ilgili başkan yardımcıları ve müdürlüklere yönlendirilecek; süreçler takip edilerek çözüme kavuşturulacak. Belediye, bu uygulamayla vatandaşla doğrudan iletişimi güçlendirmeyi ve karar alma süreçlerine yakınlığı artırmayı hedefliyor.

Başkan Vekili Gürzel, 'Bizim için belediyecilik yalnızca hizmet üretmek değil, komşularımızı dinlemek, onların ihtiyaçlarını anlamak ve çözüm süreçlerinde yanlarında olmaktır. Beykoz'da yaşayan her bir komşumuzun sesine kulak vermek, talep ve önerilerini doğrudan kendilerinden dinlemek istiyoruz. Pazartesi Buluşmaları'nı da bu anlayışla başlattık. Her pazartesi 09.00-12.00 saatleri arasında vatandaşlarımız herhangi bir randevu almadan belediyemize gelerek bizlerle görüşebilirler. İletilen talepleri ilgili arkadaşlarımızla birlikte değerlendirecek, sürecin takipçisi olacağız. Kapımız da gönlümüz de tüm komşularımıza açık' ifadelerini kullandı.

EYKOZ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ÖZLEM VURAL GÜRZEL, "KOMŞUM, SÖZ SENDE" SLOGANIYLA BAŞLATILAN PAZARTESİ BULUŞMALARI KAPSAMINDA İLÇE SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.