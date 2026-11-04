Hakkari'de terasta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Yangına müdahale

Hakkari'nin Berçelan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Kahraman'a ait evin terasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 7 personelle müdahalede bulunarak alevlerin büyümesini engelledi ve yangını söndürdü.

Hasar ve soruşturma:

Yangın sonucu evin teras katında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Olayın kaynağı:

Yangının çıkış sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı; yetkililerin yürüttüğü inceleme sonrası nedenin netleşmesi bekleniyor.

HAKKARİ’NİN BERÇELAN MAHALLESİ’NDE BİR EVİN TERASINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.