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Hakkari'de terasta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Berçelan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Mehmet Kahraman'a ait evin terasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hakkari'de terasta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Yangına müdahale

Hakkari'nin Berçelan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Kahraman'a ait evin terasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 7 personelle müdahalede bulunarak alevlerin büyümesini engelledi ve yangını söndürdü.

Hasar ve soruşturma:

Yangın sonucu evin teras katında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Olayın kaynağı:

Yangının çıkış sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı; yetkililerin yürüttüğü inceleme sonrası nedenin netleşmesi bekleniyor.

HAKKARİ’NİN BERÇELAN MAHALLESİ’NDE BİR EVİN TERASINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

HAKKARİ’NİN BERÇELAN MAHALLESİ’NDE BİR EVİN TERASINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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