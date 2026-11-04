Dolar 50,0193 +0,08%
Euro 56,3637 +0,77%
Bist 11.477,26 +4,12%
Altın Gram 6.521,24 +2,91%
EUR/USD 1,1264 +0,64%
Brent Petrol 102,76 -0,81%
--°

Geniş çaplı operasyonda 230 şüpheli gözaltına alındı: hesap hareketliliği 19,9 milyar lira

İçişleri Bakanlığı'nın 11 ilde düzenlediği operasyonda dolandırıcılık, kaçak bahis, silah kaçakçılığı ve siber suçlarla ilgili 230 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Geniş çaplı operasyonda 230 şüpheli gözaltına alındı: hesap hareketliliği 19,9 milyar lira

Operasyonun kapsamı:

İçişleri Bakanlığı, 11 il merkezli operasyonlarda dolandırıcılık, yasa dışı bahis, silah kaçakçılığı ve Siber Güvenlik Kanunu’na muhalefet suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Yapılan çalışmalarda toplam 230 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin hesap hareketliliğinde toplam 19,9 milyar TL tutarında para akışının tespit edildiği kaydedildi. Bakanlık, tespitin mali boyutunun soruşturmanın kapsamını ve örgütlü yapılanmanın büyüklüğünü gösterdiğini vurguladı.

Soruşturma ve kurumlar arası koordinasyon:

Operasyonlar Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirildi. Soruşturmada çoklu disiplin iş birliği esas alındı ve finansal hareketlilik üzerinde yoğunlaşan incelemeler yürütüldü.

Belirlenen suçlamalar ve yöntemler:

Savcılık ve emniyet birimlerinin tespitlerine göre yakalanan şüpheliler; vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağlama, yasa dışı bahis oynatma, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık etme, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlar yayınlayarak dolandırıcılık yapma ve 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet gibi iddialarla ilişkilendirildi.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve tespit edilen hesap hareketliliğinin ayrıntılarının adli süreçte değerlendirileceğini belirtti. Olayın geniş coğrafyaya yayılması ve yüksek tutarlı finansal işlemler, benzer suç ağlarına karşı caydırıcı tedbirlerin önemini öne çıkarıyor.

Farklı suçlara yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 230 şüpheliye gözaltı

Farklı suçlara yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 230 şüpheliye gözaltı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayraktar TB2 kanadından bırakılan FPV dronlar hedefe tam isabet sağladı
images

İran'dan gelen tırın dorsesinde gizli düzenekte 55 kilo eroin bulundu
images

Kilis’te kasten öldürme ve uyuşturucu suçundan 15 yıl 15 günle aranan kişi yakal...
images

Akyaka'da aramalar sabah genişletildi: 87 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kilis’te kasten öldürme ve uyuşturucu suçundan 15 yıl 15 günle aranan kişi yakalandı

Akyaka'da aramalar sabah genişletildi: 87 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

Miniklerin yüzleri Kızılay renkleriyle canlandı

Çivril'de ceviz bahçesine kurt baskını: 10 koyun telef oldu

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı