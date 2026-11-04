Geniş çaplı operasyonda 230 şüpheli gözaltına alındı: hesap hareketliliği 19,9 milyar lira

Operasyonun kapsamı:

İçişleri Bakanlığı, 11 il merkezli operasyonlarda dolandırıcılık, yasa dışı bahis, silah kaçakçılığı ve Siber Güvenlik Kanunu’na muhalefet suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Yapılan çalışmalarda toplam 230 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin hesap hareketliliğinde toplam 19,9 milyar TL tutarında para akışının tespit edildiği kaydedildi. Bakanlık, tespitin mali boyutunun soruşturmanın kapsamını ve örgütlü yapılanmanın büyüklüğünü gösterdiğini vurguladı.

Soruşturma ve kurumlar arası koordinasyon:

Operasyonlar Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirildi. Soruşturmada çoklu disiplin iş birliği esas alındı ve finansal hareketlilik üzerinde yoğunlaşan incelemeler yürütüldü.

Belirlenen suçlamalar ve yöntemler:

Savcılık ve emniyet birimlerinin tespitlerine göre yakalanan şüpheliler; vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağlama, yasa dışı bahis oynatma, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık etme, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlar yayınlayarak dolandırıcılık yapma ve 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet gibi iddialarla ilişkilendirildi.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve tespit edilen hesap hareketliliğinin ayrıntılarının adli süreçte değerlendirileceğini belirtti. Olayın geniş coğrafyaya yayılması ve yüksek tutarlı finansal işlemler, benzer suç ağlarına karşı caydırıcı tedbirlerin önemini öne çıkarıyor.

Farklı suçlara yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 230 şüpheliye gözaltı