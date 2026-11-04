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Manavgat'ta çarpışma sonrası kamyonet takla attı, kimse yara almadı

Manavgat'ta tali yola dönen otomobilin kamyonetin sağ arka kısmına çarpmasıyla kamyonet takla attı; olay güvenlik kamerasına yansıdı, kimse yaralanmadı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Manavgat'ta çarpışma sonrası kamyonet takla attı, kimse yara almadı

Manavgat'ta çarpışma sonrası kamyonet takla attı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobilin çarpması sonucu kamyonetin takla atmasına rağmen kimsenin burnu bile kanamadı. Olay, Hatipler Yenimahalle'de D-400 kara yolu tali yolunda yaşandı ve anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine seyir halinde olan Mehmet E.G.'nin kullandığı 07 VGL 91 plakalı Volkswagen marka otomobil, Hatipler Yenimahalle Kavşağı'ndan tali yola döndüğü sırada, tali yoldan ilerleyen Ali K.A.'nın kullandığı 07 CGS 131 plakalı kamyonetin sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kamyonet önce refüje çarptı, ardından takla atarak devrildi. Çarpışmanın ardından çevredekiler müdahale ederken, kazada şanslı bir şekilde herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Görüntüler ve sonrasında yaşananlar:

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçların birbirine çarpma anı ve kamyonetin takla atarak devrilmesi açık şekilde görülüyor. Yetkililer olayla ilgili tutanak tuttu ve bölgedeki trafik kısa süreli aksadı.

Kamyonetin takla atması ve çevredeki maddi hasara rağmen, kazada kimsenin burnu bile kanamadı ifadesi, olayı yaşayanlar açısından rahatlama yarattı.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KAMYONET TAKLA ATARKEN, ŞANS ESERİ KAZADA...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KAMYONET TAKLA ATARKEN, ŞANS ESERİ KAZADA KİMSENİN BURNU BİLE KANAMADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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