Açık deniz eğitimindeki MSÜ öğrencileri Lefkoşa büyükelçiliğinde

MSÜ Deniz Harp Okulu heyeti KKTC'de

Açık Deniz Eğitimi kapsamında Gazimağusa Limanıı ziyaret etmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu öğrencilerinden oluşan heyet, temasları çerçevesinde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.

Ziyaretin ayrıntıları:

Heyet, Gazimağusa limanındaki programının devamında elçilikte kabul edildi. Kabul, açık deniz eğitiminin saha temaslarını destekleyen bir etkinlik olarak planlandı ve ziyaret sırasında kurumlar arası iletişim ön plana çıktı.

Görüşme ve kare:

Deniz Albay İdris Noyan başkanlığındaki heyet, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından kabul edildi. Kabulün sonunda Büyükelçi Başçeri ile Albay Noyan ve beraberindeki öğrenciler birlikte fotoğraf çektirdi.

Bu ziyaret, MSÜ Deniz Harp Okulu öğrencilerinin eğitim ve saha deneyimlerini pekiştirmeyi amaçlayan programın bir parçası olarak gerçekleşti ve kurumlar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine hizmet etti.

AÇIK DENİZ EĞİTİMİ KAPSAMINDA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE GELEN MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ DENİZ HARP OKULU ÖĞRENCİLERİ, TEMASLARI KAPSAMINDA TÜRKİYE'NİN LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ.