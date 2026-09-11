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Şebinkarahisar'da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan araçta çarpışma: yaralılar hastaneye sevk edildi

Şebinkarahisar'da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 21:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şebinkarahisar'da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan araçta çarpışma: yaralılar hastaneye sevk edildi

olayın genel görünümü:

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde, Malatya’ya mevsimlik fındık işçilerini götüren minibüs ile karşı yönden gelen bir kamyonetin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi ve araçta bulunan işçiler arasında çok sayıda yaralanma yaşandı.

kaza yeri ve araç bilgileri:

Kaza, Şebinkarahisar ilçesi Tamzara mevkiinde gerçekleşti. Malatya’ya giden minibüsün plakası 44 VP 793 olarak bildirildi. Olayda karşı yönden gelen kamyonetle şiddetli bir temas olduğu ve bu nedenle minibüsün takla attığı aktarıldı.

müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra 12 kişinin yaralandığı tespit edildi ve yaralılar ilk müdahalenin ardından Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi henüz paylaşılmadı.

Kaza sonrası polis ve jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ve yetkililer yaralılara müdahale etti. Bölgedeki trafik olay nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı; olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Kazaya ilişkin görgü tanıklarının ve araçların durumu ile ilgili teknik değerlendirmelerin kaza raporuna yansıtılacağı belirtildi.

GİRESUN’UN ŞEBİNKARAHİSAR İLÇESİNDE MALATYA’YA MEVSİMLİK FINDIK İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE...

GİRESUN’UN ŞEBİNKARAHİSAR İLÇESİNDE MALATYA’YA MEVSİMLİK FINDIK İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE KARŞI YÖNDEN GELEN KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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