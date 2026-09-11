Kabine krizi sonrası Sucuoğlu bayındırlık ve ulaştırma bakanlığına getirildi

Kabine değişikliği resmiyet kazandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kabine değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla yürürlüğe girdi. Erhan Arıklı ile Olgun Amcaoğlu görevlerinden alındı; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na eski başbakan Faiz Sucuoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na ise Hasan Taçoy atandı.

Atamaların gerekçesi ve süreç:

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınması, Girne açıklarında 30 Ağustos tarihinde meydana gelen gemi faciasının ardından geldi. Başbakan Üstel, kazayla ilgili soruşturma ve yargı sürecinde herhangi bir şüpheye mahal verilmemesi amacıyla Arıklı'yı görevden aldığını açıklamıştı. Atama kararları resmi onayla yürürlüğe kondu.

Sucuoğlu ve Taçoy'un siyasi geçmişi:

Faiz Sucuoğlu, 2013 seçimleriyle Cumhuriyet Meclisi'ne girdi, UBP parti başkanlığına seçilerek 2021-2022 yıllarında başbakanlık yaptı. Sucuoğlu, daha önce farklı hükümetlerde Turizm, Sağlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarında görev üstlendi.

Hasan Taçoy ise 1998 seçimleriyle meclise girdi ve çeşitli dönemlerde Bayındırlık ve Ulaştırma, Ekonomi ve Enerji, Dışişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarını yürüttü. Her iki ismin de atamaları, kabinede tecrübeli isimlerin tercih edildiğine işaret ediyor.

FAİZ SUCUOĞLU