Dolar 48,5950 +0,14%
Euro 56,3642 -0,05%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.857,37 -0,41%
EUR/USD 1,1596 -0,15%
Brent Petrol 104,58 -2,83%
--°

Muğla'da okullarda güvenli gıda denetimleri başladı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026-2027 öncesi okul kantinleri, yemekhane ve kafeteryalarda hijyen, etiket ve karekod denetimleri yaptı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 20:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Muğla'da okullarda güvenli gıda denetimleri başladı

Muğla'da okullarda güvenli gıda denetimleri başladı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öncesinde il genelindeki tüm okul kantini, yemekhane ve kafeteryalarda kapsamlı gıda denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde amaç, öğrencilerin okullarda sağlıklı ve hijyenik şartlarda beslenmesini sağlamak olarak açıklandı.

Denetimin kapsamı:

Ekipler, işletmelerin genel hijyen koşullarından başlayarak ürünlerin etiket ve güvenilirliğine, personel hijyen belgelerine ve zorunlu karekod uygulamasına kadar tüm ayrıntıları titizlikle inceledi. Denetimler sırasında işletmecilere, 14 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek olan 'Okul Gıdası' logolu ürün bulundurma zorunluluğu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Velilere erişim ve şikayet mekanizması:

İşletmelerde bulunan karekodlar aracılığıyla veliler ve öğrenciler denetim raporlarına ve güncel bilgilere ulaşabilecek. Karşılaşılan olumsuzluklar ise 'Güvenli Gıda' uygulaması üzerinden yetkililere iletilebilecek şekilde yönlendirildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılı boyunca okul işletmelerindeki denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. İşletmecilere yapılan bilgilendirmelerin, öğrencilerin sağlıklı beslenmesine katkı sağlayacak uygulamaların yaygınlaştırılmasını hedeflediği vurgulandı.

MUĞLA’DAKİ OKULLARIN KANTİN, KAFETERYA VE YEMEKHANELERİNDE ‘GÜVENLİ GIDA’ DENETİMİ

MUĞLA’DAKİ OKULLARIN KANTİN, KAFETERYA VE YEMEKHANELERİNDE ‘GÜVENLİ GIDA’ DENETİMİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sultangazi'de 15 bin sporcu yaz spor okullarının kapanışında buluştu
images

Siirt'te 2 günlük bebeğe total anormal pulmoner venöz dönüş tanısı ve İstanbul'a...
images

MTSO'da komite dağılımı tartışması: Boyraz sayısal üstünlük iddiasını gündeme ta...
images

Açık deniz eğitimindeki MSÜ öğrencileri Lefkoşa büyükelçiliğinde

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sultangazi'de 15 bin sporcu yaz spor okullarının kapanışında buluştu

Kabine krizi sonrası Sucuoğlu bayındırlık ve ulaştırma bakanlığına getirildi

Şebinkarahisar'da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan araçta çarpışma: yaralılar hastaneye sevk edildi

Siirt'te 2 günlük bebeğe total anormal pulmoner venöz dönüş tanısı ve İstanbul'a acil sevk

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı