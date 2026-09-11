Muğla'da okullarda güvenli gıda denetimleri başladı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öncesinde il genelindeki tüm okul kantini, yemekhane ve kafeteryalarda kapsamlı gıda denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde amaç, öğrencilerin okullarda sağlıklı ve hijyenik şartlarda beslenmesini sağlamak olarak açıklandı.

Denetimin kapsamı:

Ekipler, işletmelerin genel hijyen koşullarından başlayarak ürünlerin etiket ve güvenilirliğine, personel hijyen belgelerine ve zorunlu karekod uygulamasına kadar tüm ayrıntıları titizlikle inceledi. Denetimler sırasında işletmecilere, 14 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek olan 'Okul Gıdası' logolu ürün bulundurma zorunluluğu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Velilere erişim ve şikayet mekanizması:

İşletmelerde bulunan karekodlar aracılığıyla veliler ve öğrenciler denetim raporlarına ve güncel bilgilere ulaşabilecek. Karşılaşılan olumsuzluklar ise 'Güvenli Gıda' uygulaması üzerinden yetkililere iletilebilecek şekilde yönlendirildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılı boyunca okul işletmelerindeki denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. İşletmecilere yapılan bilgilendirmelerin, öğrencilerin sağlıklı beslenmesine katkı sağlayacak uygulamaların yaygınlaştırılmasını hedeflediği vurgulandı.

MUĞLA’DAKİ OKULLARIN KANTİN, KAFETERYA VE YEMEKHANELERİNDE ‘GÜVENLİ GIDA’ DENETİMİ