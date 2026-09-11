Sultangazi'de 15 bin sporcu yaz spor okullarının kapanışında buluştu

Sultangazi'de yaz spor okulları kapanış töreni düzenlendi

Sultangazi Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları, gerçekleştirilen kapanış töreniyle son buldu. Saat 17.00'de Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda yapılan programda Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı İmdat Kamacı, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda sporcu ve aileleri yer aldı. Yaz boyunca farklı branşlarda spor eğitimi alan öğrenciler, kapanışta bir araya gelerek dönemlerini tamamladı.

katılım, branşlar ve hedeflenen kazanımlar:

Başkan Abdurrahman Dursun törende yaptığı konuşmada Yaz Spor Okulları'nın bu yaz büyük ilgi gördüğünü belirterek, 'Yaz spor okullarımızda 24 branşta eğitim verildi ve yaklaşık 15 bin kişi programa katıldı' dedi. Dursun, sadece lisanslı sporcularla değil, sporun tüm kesimlere ulaşmasının belediyenin önceliği olduğunu vurguladı ve Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü'nün 'Türkiye'nin en büyük spor kulübü aktif lisanslı sporcu' itibarıyla olduğunu söyledi. Program kapsamında iki branşın daha eklenerek engelli katılımcılara yönelik çalışmalar yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

sosyal gelişim, dijital medya ve Avrupa hedefi:

Başkan Dursun, sporun gençleri dijital medyanın olumsuz etkilerinden uzak tutma noktasında da önemli olduğunu ifade etti: 'Spor, takım ruhunu, dostluğu ve güveni güçlendiriyor; bu nedenle gençlerimizi dijital medyadan da uzak tutmaya çalıştık.' Ayrıca Sultangazi'nin Avrupa'da 'spor şehri' unvanına ilişkin değerlendirmeleri aktaran Dursun, ACES tarafından 2025'te ilan edilen bu unvanın Sultangazi'ye büyük sorumluluk yüklediğini ve Avrupa'da unvanı taşıyan 21 şehir arasından en iyisi seçilme sürecinde olduklarını söyledi.

Kapanış programında öğrenciler çeşitli gösteriler ve etkinliklerle yer alırken, aileler de çocuklarının başarı ve heyecanına ortak oldu. Yaz Spor Okulları'nın amacı hem fiziksel gelişime katkı sağlamak hem de sosyal bağları güçlendirerek sporu kent yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline getirmek olarak öne çıktı.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ’NİN GENÇLERİN YAZ TATİLLERİNİ SPORLA DEĞERLENDİRMESİ AMACIYLA DÜZENLEDİĞİ YAZ SPOR OKULLARI’NIN KAPANIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.