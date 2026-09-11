Siirt'te 2 günlük bebeğe total anormal pulmoner venöz dönüş tanısı ve İstanbul'a acil sevk

Siirt'te yenidoğan taraması hayat kurtardı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen 2 günlük erkek bebek, 1 Eylül itibarıyla ulusal düzeyde uygulamaya başlanan Kritik Konjenital Kalp Hastalıkları Tarama Programı çerçevesinde yapılan değerlendirmede nadir görülen bir anomalilerden olan Total Anormal Pulmoner Venöz Dönüş (TAPVD) tanısı aldı.

tarama programı ve erken teşhisin önemi:

Yapılan ayrıntılı tetkikler sonucu minik hastanın acil cerrahi müdahale gerektirdiği belirlendi. Tarama programının erken dönemdeki bu saptamayı mümkün kılması, zamanla yarışılan vakalarda hızlı karar almayı sağladı ve tedavi sürecinin bir an önce başlatılmasına zemin hazırladı.

koordinasyon ve acil transfer süreci:

Bebeğin durumu Siirt İl Sağlık Müdürlüğüne bildirildi. İl sağlık birimleri ile Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda hızla ambulans uçak planlaması yapıldı. Siirt Havaalanına götürülen bebek, ambulans uçağa alınarak ileri tetkik ve cerrahi müdahale için İstanbul Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, tedavi süreci İstanbul'daki uzman ekiplerce devam ettirilecek. Olay, ulusal tarama programlarının hastaların zamanında yönlendirilmesi ve kritik olgularda hayat kurtarıcı olması açısından önemini bir kez daha gösterdi.

SİİRT’TE 2 GÜNLÜK BEBEĞE TAPVD TANISI: AMBULANS UÇAKLA İSTANBUL’A SEVK EDİLDİ