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Sabah saatlerinde Patnos kavşağında trafik kazası: 1 çocuk dahil 4 yaralı

Patnos Hayvan Borsası kavşağında sabah saatlerinde iki aracın çarpışması sonucu 3 yetişkin ve 1 çocuk yaralandı; ekipler inceleme başlattı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 12:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sabah saatlerinde Patnos kavşağında trafik kazası: 1 çocuk dahil 4 yaralı

Patnos Hayvan Borsası kavşağında çarpışma

Bugün saat 10.30 sıralarında Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Patnos Hayvan Borsası Kavşağı'nda iki aracın kontrolsüz şekilde çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda 3 yetişkin ve 1 çocuk yaralandı.

Olayın seyri ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan yaralılar oldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede sağlık, polis ve Patnos Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği bildirildi.

Soruşturma ve alınan önlemler:

Polis ekipleri, kaza bölgesinde ikinci bir olayın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı ve kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma yürüttü. Kazanın kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla ekipler geniş çaplı inceleme başlattı.

Olayla ilgili yetkililerden yapılan açıklamalarda, soruşturmanın devam ettiği ve yaralıların durumunun takip edildiği vurgulandı.

PATNOS İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.

PATNOS İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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