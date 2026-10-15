Mudanya'da yağış sonrası ağaç otomobilin üzerine devrildi, sakinler hizmet eksikliğini dile getirdi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan yağışın ardından Eski Güzel Sanatlar Fakültesi binasının bahçesindeki ağaç devrilerek çıkmaz sokakta park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olay Su Deposu Caddesi üzerindeki Şükrüçavuş Mahallesi'nde meydana geldi.

Olay yeri ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu. Mudanya Belediyesi ekipleri, devrilen ağacı keserek ve parçalarını kaldırarak park halindeki aracın üzerinden çıkardı. Olayda zarar gören aracın plakası 16 CEA olarak kaydedildi.

Mahalleli şikâyetleri ve altyapı sorunları:

Bölgede yaşayan vatandaşlar, daha önce yaşanan sorunlara dikkat çekerek defalarca şikâyette bulunduklarını öne sürdü. Mahalle sakinleri, daha önce istinat duvarının yıkıldığını ve bu tür risklere karşı gerekli müdahalenin yapılmadığını belirterek Mudanya Belediyesi'nden hizmet talep ettiklerini ifade etti.

Yetkililer olayla ilgili tutanakların hazırlandığını ve sürecin devam ettiğini belirtti.

BURSA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ETKİSİYLE DEVRİLEN AĞAÇ, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ. BELEDİYE EKİPLERİ AĞACI KESEREK KALDIRDI. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA