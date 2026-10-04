Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Müdür Özalp Bandırma yurtlarını dolaşarak öğrencilerin taleplerini dinledi

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Bandırma'daki altı yurdu gezerek öğrencilerin günlük yaşamına ilişkin görüş ve taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 10:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Müdür Özalp Bandırma yurtlarını dolaşarak öğrencilerin taleplerini dinledi

Müdür Özalp Bandırma yurtlarında öğrencilerle buluştu

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Bandırma'daki öğrenci yurtlarını gezerek incelemelerde bulundu ve öğrencilerle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Ziyaretin kapsamı:

Özalp, ziyaret programı kapsamında Ayhan Songar Yurdu, Yarbay Vecihi Bey Yurdu, Zağnos Paşa Yurdu, Fatma Ana Yurdu, Kuşcenneti Yurdu ve Bandırma Kız Yurdu olmak üzere ilçedeki yurtlarda incelemelerde bulundu.

Öğrencilerle görüşmeler ve talepler:

Yurtlarda gençlerle sohbet eden Özalp, öğrencilerin günlük yaşamına ilişkin değerlendirmelerini dinledi. Gençlerin ihtiyaç, beklenti ve önerilerine ilişkin notlar alındı; görüşmeler sırasında öğrencilerin yurt yaşamındaki memnuniyetleri ve çözüm bekleyen konular ön plana çıktı.

Ziyaretin, Bandırma’daki öğrenci yurtlarının genel durumunu yerinde görmek ve gençlerin doğrudan ilettiği talepleri değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

MÜDÜR ÖZALP, BANDIRMA’DAKİ YURTLARDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

MÜDÜR ÖZALP, BANDIRMA’DAKİ YURTLARDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum’da KPSS ön lisans oturumunda 130 dakikalık heyecan
images

Kampüste güvenlik bilinci: polis ve öğrenciler buluştu
images

Polisin seferberliğiyle Elazığ’da KPSS'ye yetişen adaylar
images

Okul bahçesindeki can dostlar için öğrencilerden örnek sağlık eli

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çorum’da KPSS ön lisans oturumunda 130 dakikalık heyecan

Kampüste güvenlik bilinci: polis ve öğrenciler buluştu

Kış hastalıklarına karşı sofradan yükselen direnç

Polisin seferberliğiyle Elazığ’da KPSS'ye yetişen adaylar

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip