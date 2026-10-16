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Müdür yardımcısının Heimlich müdahalesi öğrencinin boğulmasını engelledi

Eğil'de birinci sınıf öğrencisinin nefes borusuna mandalina kaçtı; müdür yardımcısı Deniz Yücel'in Heimlich manevrasıyla öğrenci kurtarıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Müdür yardımcısının Heimlich müdahalesi öğrencinin boğulmasını engelledi

Eğitim ortamında hızlı müdahale

Diyarbakır’ın Eğil ilçesindeki Enver Geçgel İlk ve Ortaokulunda dün teneffüste mandalina yiyen birinci sınıf öğrencisinin boğulma tehlikesi yaşandı. Olayı fark eden görevli müdür yardımcısı hızlı bir müdahalede bulundu.

Müdür yardımcısının müdahalesi:

Yanına gelen Deniz Yücel, öğrenciye Heimlich manevrasını uyguladı. Yapılan müdahale sonucu mandalina parçası nefes borusundan çıkarıldı ve öğrenci nefes almaya başladı.

Güvenlik kaydı ve olayın görünümü:

Müdahale anı okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Yücel’in hızlı müdahalesi ve mandalina parçasının çıkarıldığı anlar yer alıyor.

DİYARBAKIR&#039;IN EĞİL İLÇESİNDE NEFES BORUSUNA MANDALİNA PARÇASI KAÇAN ÖĞRENCİNİN, MÜDÜR...

DİYARBAKIR'IN EĞİL İLÇESİNDE NEFES BORUSUNA MANDALİNA PARÇASI KAÇAN ÖĞRENCİNİN, MÜDÜR YARDIMCISININ "HEİMLİCH" MANEVRASIYLA KURTARMA ANI GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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