Mudurnu'da 10 dönümlük aronya serüveni ziraat eğitimine dönüştü

Mudurnu'da aronya üretiminde örnek bir başarı:

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Ömer (46) ve Tezay (40) Acar çiftinin beş yıl önce başlayan aronya denemesi, bu yıl elde edilen yüksek verimle somut bir karşılık verdi. Çift, 10 dönümlük arazilerine diktikleri 3 bin aronya fidanının bakımını düzenli ve titiz bir şekilde yaparak bölge için örnek bir üretim modeli oluşturdu.

tarım için yeniden üniversiteye:

İnşaat bölümünden mezun olan Tezay Acar, uyguladıkları üretimi bilimsel temellere oturtmak amacıyla yeniden üniversite sınavına girerek ziraat mühendisliği bölümünü kazandı. Şu anda son sınıfta olan Acar, yetiştirdiği aronya bitkisini mezuniyet tezi konusu olarak seçti. Tez kapsamında bitkinin laboratuvar ortamında çoğaltılması ve bölge koşullarına uygun yaygınlaştırma yöntemleri araştırılıyor.

Tez çalışmasının hedefleri arasında, aronya üretim tekniklerini belgelemek, çoğaltma yöntemlerini optimize etmek ve Bolu ikliminde verim artışı sağlayacak uygulamaları saptamak bulunuyor. Acar, bu çalışmayla hem kendi üretimini daha bilinçli hale getirmeyi hem de bölgedeki çiftçilere yol gösterici bilgi sunmayı amaçlıyor.

bu yılki verim ve değerlendirmeler:

Aronya bahçesinde bu yıl beklenenin üzerinde verim elde ettiklerini söyleyen Tezay Acar, meyvelerin olgunluk ve şeker düzeylerinin yüksek olduğunu belirtti. Acar, "Aronyalarımızı 5 yıl önce ektik. Burası 10 dönüm kadar bir alan ve 3 bin fidanımız var. Geçen yıl da ürün aldık ancak bu yıl verimimiz olması gerektiği gibi, hatta daha da yüksek" dedi.

Çift, sıra aralarını traktörle rahat ulaşımı sağlayacak şekilde geniş tutarak bakım ve hasadı kolaylaştırdı. Ayrıca aronya meyvesinin yüksek antioksidan içeriği ve farklı ürünlere (sirke, reçel, marmelat, meyve suyu) dönüştürülebilme potansiyeli, üretimin ekonomik değerini artırıyor.

Eşiyle birlikte üretim yapan Ömer Acar ise tarımsal üretimin artırılması gerektiğinin altını çizdi: "Bizim işimiz tarım olduğu için üretmemiz lazım. Türkiye genelinde bunu yaygınlaştırmalıyız. Üretirsek herkes kazanır, üretmezsek hepimiz kaybederiz." Acar, bölgedeki çiftçilere örnek olmak için farklı ürünler yetiştirmeyi de planladıklarını belirtti.

Acar çiftinin Mudurnu’da başlattığı aronya üretimi, bölgedeki alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaşması açısından somut bir örnek teşkil ediyor. Uygulamalı üretimle eş zamanlı yürütülen akademik çalışma, aronya yetiştiriciliğinin hem teknik altyapısını güçlendirmeyi hem de üretimin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE 5 YIL ÖNCE 10 DÖNÜMLÜK ARAZİLERİNE 3 BİN ARONYA FİDANI DİKEN ÖMER VE TEZAY ACAR ÇİFTİ, BU YIL ELDE ETTİKLERİ YÜKSEK VERİMLE EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALDI.