Mudurnu'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza anı ve araç bilgileri:

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, Mudurnu Orman İşletmesi yol ayrımında meydana gelen kazada bir otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Selim M. idaresindeki 14 AAL 550 plakalı araç, karşı yönden gelen Semih E. yönetimindeki 14 AEC 619 plakalı motosiklet ile kavşakta çarpıştı.

Motosiklet sürücüsünün durumu:

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrildi ve sürücü yola savruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

Tedavi ve soruşturma:

İlk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsü ambulansta alındı ve ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri inceleme başlattı ve kazanın sebepleri ile sorumlulukların belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

BOLU'NUN MUDURNU İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.