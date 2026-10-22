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Muğla gençliği 'Benim ilim, benim geleceğim' temasında yerel iklim sorunlarına çözüm üretti

COP31 Çocuk İklim Zirvesi Muğla buluşmasında 60 öğrenci, altı tematik alanda çözüm kartları ve posterlerle çevre, iklim ve sürdürülebilirlik önerileri sundu.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Muğla gençliği 'Benim ilim, benim geleceğim' temasında yerel iklim sorunlarına çözüm üretti

Muğla'da çocuklardan yerel iklime çözüm arayışı

Muğla'da gerçekleştirilen COP31 Çocuk İklim Zirvesi Muğla İl Buluşması, 'Benim İlim, Benim Geleceğim' temasıyla yapıldı. Etkinlikte 60 öğrenci, yaşadıkları ilin doğal güzelliklerinin korunmasına odaklanarak çevre ve iklim sorunlarına çözüm önerileri geliştirdi.

öğrencilerden çıkan öneriler:

Zirvede bir araya gelen öğrenciler, 6 tematik alan çerçevesinde fikirlerini paylaştı. Çalışmalar çözüme yönelik kartlar ve posterlerle somutlaştırıldı; öneriler çevre koruma, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik ekseninde şekillendi. Öğrenciler kent ölçeğinde uygulanabilir adımlar, eğitim ve farkındalık projeleri üzerinde durdu.

çalışma yöntemi ve hedef:

Etkinlik, atölye formatında yürütülerek katılımcıların yerel sorunları tanımlayıp çözüm üretmesine imkân verdi. Gençlerin görüşleri, yaşadıkları kentin geleceğine ilişkin sorumluluk bilincini artırmayı ve çocukların iklim politikalarına dahil edilmesini amaçlıyor. Muğla'nın COP31 pilot illerinden biri olması, gençlerin sesinin yerel uygulamalara taşınması açısından önem taşıyor.

Toplanan çözüm kartları ve posterler görsel ve yazılı çıktı olarak derlendi; önerilerin karar vericiler ve eğitim kurumlarıyla paylaşılması planlanıyor. Bu yaklaşım, önerilerin izlenebilir adımlara dönüştürülmesi ve gençlerin sürece katkısının sürdürülebilir hale gelmesini hedefliyor.

MUĞLA&#039;DA 60 ÖĞRENCİ ÇOCUK İKLİM ZİRVESİ&#039;NDE GELECEK İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ...

MUĞLA'DA 60 ÖĞRENCİ ÇOCUK İKLİM ZİRVESİ'NDE GELECEK İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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