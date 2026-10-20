Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Oxford sınavları ile uluslararası denklik imkanı

Sınav merkezi ve uygulama:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu, Oxford University Press tarafından geliştirilen Oxford Test of English ve Oxford Test of English Advanced sınavlarının yetkili sınav merkezi olarak belirlendi. Bu sınavlar, uluslararası İngilizce yeterliliğini ölçüyor ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları arasında yer alıyor. Dolayısıyla sınav sonuçları, ÖSYM eşdeğeri puanların kabul edildiği akademik başvurular ve resmi işlemlerde kullanılabiliyor.

Sınav takvimi ve tarihler:

Sınavlar, MSKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu binasındaki çevrim içi sınav merkezinde gerçekleştirilecek. 2026 yılı için planlanan tarihler 21 Ekim, 18 Kasım ve 23 Aralık olarak açıklandı. 2027 yılı takviminde ise sınavlar 6 ve 20 Ocak, 10 ve 24 Şubat, 24 Mart, 21 Nisan, 12 ve 26 Mayıs ile 9 ve 23 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Katılmak isteyen adaylar başvurularını Oxford University Press Türkiye internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek; sınav saatleri ve başvuru ayrıntıları da aynı adresten takip edilebilecek.

Değerlendirme ve etkileri:

MSKÜ'nün yetkili sınav merkezi olması, üniversitenin yabancı dil eğitimine erişimi kolaylaştırırken öğrenci ve personele resmi denklik sağlayan bir sınav imkanı sunuyor. Sınavların ÖSYM eşdeğerlik puanlarına ilişkin ayrıntılar, Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı üzerinden izlenebiliyor.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, ÖSYM EŞDEĞERLİĞİ BULUNAN OXFORD TEST OF ENGLİSH VE OXFORD TEST OF ENGLİSH ADVANCED SINAVLARINI UYGULAMAYA BAŞLAYACAK.