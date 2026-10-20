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Geleceğin mühendisleri kampüsle buluştu

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesini ziyaret eden lise heyeti, bölümler, laboratuvarlar, TEKNOFEST projeleri ve Erasmus+ fırsatlarını yerinde gördü.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Geleceğin mühendisleri kampüsle buluştu

Geleceğin mühendisleri kampüsle tanıştı

Düzce Teknokent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, mühendislik disiplinlerini yakından tanımak ve mesleki farkındalıklarını artırmak amacıyla Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesini ziyaret etti. Heyet, fakültenin akademik yapısı, eğitim-araştırma olanakları ve kampüs yaşamı hakkında bilgilendirildi.

Fakülte tanıtımı ve uluslararası fırsatlar:

Öğrencileri karşılayan Prof. Dr. Salih Tosun fakültenin eğitim programları, araştırma altyapısı ve uygulamalı eğitim olanakları hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Tosun, fakültenin TEKNOFEST kapsamındaki çalışmalarıyla öğrenci takımlarının teknolojik projelerine destek verdiğini vurguladı ve Erasmus+ gibi programların sunduğu uluslararası deneyim imkanlarına dikkat çekti.

Bölümler ve laboratuvar gezileri:

Program kapsamında Biyomedikal, Bilgisayar, Çevre, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Mekatronik, İnşaat ve Makine Mühendisliği bölümleri tek tek ziyaret edildi. Bölümlerde görev yapan akademisyenler, öğrencilere her disiplinin çalışma alanlarını, eğitim sürecini ve mesleki kariyer yollarını anlattı. Öğrenciler laboratuvarları yerinde görerek teorik bilginin uygulamaya nasıl dönüştüğünü gözlemleme fırsatı buldu.

Heyet ayrıca Düzce Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi, merkezi sınıflar ve kampüsün sosyal alanlarını gezdi; kampüsün teknolojik altyapısı ve öğrenci yaşamına ilişkin izlenimlerini pekiştirdi. Ziyaret, lise öğrencilerinin mühendislik dalları arasındaki tercihlerini şekillendirmede ve mesleki yönelimlerini belirlemede önemli bir deneyim sağladı.

DÜZCE TEKNOKENT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ, MÜHENDİSLİK ALANLARINI...

DÜZCE TEKNOKENT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ, MÜHENDİSLİK ALANLARINI YAKINDAN TANIMAK, ÜNİVERSİTE YAŞAMI HAKKINDA BİLGİ EDİNMEK VE MESLEKİ FARKINDALIKLARINI ARTIRMAK AMACIYLA DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİ ZİYARET ETTİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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