Dolar 49,5742 +0,03%
Euro 55,6230 +0,07%
Bist 11.604,24 +1,52%
Altın Gram 6.594,38 -0,55%
EUR/USD 1,1215 -0,02%
Brent Petrol 111,40 +1,69%
--°

Gediz'de şiddete karşı bilinç yükseltiliyor

Gediz Sosyal Hizmet Merkezi ve Kadın Hizmetleri İrtibat Birimi, broşür dağıtımı ve bilgilendirmeyle kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık artırdı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Gediz'de şiddete karşı bilinç yükseltiliyor

Gediz'de kadına yönelik şiddetle mücadele çalışması

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele ve bu alandaki hizmetlerin tanıtılmasına yönelik bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Yerel halka yönelik bilgilendirmelerle toplumsal bilinç yükseltilmesi amaçlandı.

Çalışmanın kapsamı:

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen etkinlikte, Gediz Kadın Hizmetleri İrtibat Birimi görev aldı. Birim görevlileri vatandaşlara yönelik bilgilendirmeler yaptı ve hizmetlere erişim konusunda rehberlik etti.

Uygulama ve hedefler:

Etkinlik kapsamında kurumun sunduğu desteklere ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Çalışmanın temel hedefi, şiddeti önleme, erken müdahaleyi kolaylaştırma ve kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığı artırmaktır.

GEDİZ’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN FARKINDALIK ÇALIŞMASI

GEDİZ’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN FARKINDALIK ÇALIŞMASI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Geleceğin mühendisleri kampüsle buluştu
images

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Oxford sınavları ile uluslararası denklik im...
images

Gençleri yapay zekâyla güçlendiren siber savunma programı 2027 dönemine giriş ya...
images

Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde peygamberimiz ve aile simg...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mersin'de 10 yıllık kayıp için kasten öldürme soruşturması: 6 gözaltı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nden COP31 çağrısı: gençler geleceği birlikte inşa etsin

Kastamonu'da ahırda yapılan 2 saatlik operasyonla armut yutan gebe inek kurtarıldı

Müzakere arayüzü: BM ofisinde Erhürman ve Hristodulidis bir araya geldi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi