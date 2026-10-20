Gediz'de şiddete karşı bilinç yükseltiliyor

Gediz'de kadına yönelik şiddetle mücadele çalışması

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele ve bu alandaki hizmetlerin tanıtılmasına yönelik bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Yerel halka yönelik bilgilendirmelerle toplumsal bilinç yükseltilmesi amaçlandı.

Çalışmanın kapsamı:

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen etkinlikte, Gediz Kadın Hizmetleri İrtibat Birimi görev aldı. Birim görevlileri vatandaşlara yönelik bilgilendirmeler yaptı ve hizmetlere erişim konusunda rehberlik etti.

Uygulama ve hedefler:

Etkinlik kapsamında kurumun sunduğu desteklere ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Çalışmanın temel hedefi, şiddeti önleme, erken müdahaleyi kolaylaştırma ve kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığı artırmaktır.

GEDİZ’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN FARKINDALIK ÇALIŞMASI