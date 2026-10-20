Gençleri yapay zekâyla güçlendiren siber savunma programı 2027 dönemine giriş yaptı

Programın amacı ve koordinasyonu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Türkiye Siber Vatan Programı, 2027 döneminde ülke genelindeki genç yetenekleri siber güvenlik ve yapay zekâ alanlarında yetiştirmeyi hedefliyor. Program, 26 Kalkınma Ajansı aracılığıyla 81 ildeki üniversitelilere ulaşacak şekilde tasarlandı ve hem teknik becerileri hem de takım çalışması, problem çözme, yenilikçilik ve girişimcilik yetkinliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

kimler başvurabilir ve süreç nasıl işliyor

2027 dönemine başvurular, Türkiye'nin 81 ilinde öğrenim gören üniversiteliler tarafından yapılabilecek. Adaylar, başvuru sırasında öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu ili kapsayan ilgili Kalkınma Ajansını seçmek zorunda. Başvuru ve eğitim süreci, öğrencinin üniversitesinin bulunduğu bölge esas alınarak yürütülecek; çevrim içi eğitim ve eleme aşamalarını başarıyla geçenler, başvurdukları Kalkınma Ajansı'nın faaliyet bölgesi içinde belirlenecek illerde düzenlenen yüz yüze eğitimlere davet edilecek.

Yüz yüze eğitimlerin gerçekleştirileceği iller ve program takvimi ilgili Kalkınma Ajansları tarafından duyurulacak. Yüz yüze eğitimlere katılmaya hak kazanan öğrencilerin ulaşım ve konaklama ihtiyaçları ilgili Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak, böylece bölgesel farklılıkların programa erişimi engellememesi hedefleniyor.

çok aşamalı eğitim ve eleme modeli

Program, katılımcıları tek seferlik bir eğitime dahil etmek yerine etap etap yetkinliklerini geliştiren bir model üzerine kurgulanmış. Öğrenciler, çevrim içi eğitimlerle başlayan ve yüz yüze teknik eğitimler, CTF yarışmaları, BootCamp ve takım çalışmalarına uzanan bir yol haritasıyla sınanacak ve yetiştirilecek.

İlk aşamada kabul edilen katılımcılar yaklaşık üç ay sürecek çevrim içi eğitimlere katılacak. Bu aşama hem temel bilgi ve becerilerin edinilmesini sağlamak hem de yüz yüze eğitime çağrılacak adayların belirlenmesine yönelik eleme işlevi görmek üzere tasarlandı. Amaç, Türkiye'nin farklı coğrafyalarından gelen öğrencilerin ortak bir yetkinlik düzeyine ulaşmasını temin etmek.

yüz yüze eğitimler: sızma testi ve yapay zekâ

Çevrim içi eleme sürecini başarıyla geçen öğrenciler, 26 Kalkınma Ajansı bölgesinde düzenlenecek yüz yüze eğitimlere davet edilecek. Yüz yüze program, siber güvenlik uygulamalarına yoğunlaşan modüller içeriyor. Programın ilk bölümünde katılımcılara Sızma Testi Eğitimi verilecek; bu eğitimlerde öğrencilerin gerçek dünya güvenlik açıklarını tespit etme ve çözüm üretme becerileri geliştirilmesi hedefleniyor.

2027 döneminin en önemli yeniliği ise Siber Güvenlikte Yapay Zekâ Eğitimi. Bu modül, katılımcıların yapay zekâ tekniklerini siber güvenlik problemlerinin çözümünde uygulayabilme yetkinliği kazanmasına odaklanacak; böylece gençler yalnızca mevcut araçları kullanmakla kalmayıp, yapay zekâdan yararlanarak yeni yaklaşımlar geliştirebilir hale gelecek.

CTF yarışması ve yapay zekâ entegrasyonu

Eğitimlerin uygulamalı sınavı niteliğindeki CTF (Capture the Flag) yarışmaları programın önemli bir ayağını oluşturuyor. 2027 döneminde CTF modeli yapay zekâ ile zenginleştirilerek genişletilecek; öğrenciler, eğitim sürecinde geliştirdikleri yapay zekâ modellerini siber güvenlik problemlerin çözümünde kullanma ve bu modellerin birbirleriyle yarışmasına olanak tanıyan bir yapı içinde değerlendirilecek.

Bu uygulama aşaması, katılımcılara teoride öğrendiklerini gerçek senaryolara yakın görevlerde test etme, zaman baskısı altında çözüm üretme ve takım çalışması deneyimi sağlama fırsatı sunacak.

bootcamp, sektör etkileşimi ve takımlara geçiş

CTF ve eğitim süreçlerinde başarılı olan öğrenciler programın ileri aşamalarından biri olan 7 günlük Siber Vatan BootCamp'e davet edilecek. BootCamp boyunca katılımcılar yoğun teknik eğitimler, uygulamalı çalışmalar, takım görevleri ve sektörle doğrudan etkileşim içeren oturumlar geçirecek.

Program kapsamında teknik geziler, usta-çırak buluşmaları, konferans ve seminerler, mentor firmalarla birebir çalışmalar ve çeşitli CTF etkinlikleri düzenlenecek. Tüm bu uygulamalar sayesinde öğrenciler teknik becerilerini pekiştirirken, yenilikçi düşünme, girişimcilik bilinci ve profesyonel ağ kurma imkanlarına sahip olacaklar. Ayrıca programa tam teşekküllü katılım gösteren ve başarılı olan öğrenciler, ilgi ve yetkinlikleri doğrultusunda Siber Vatan takımlarında yer alarak eğitim sonrası uygulamalı çalışmalara devam etme fırsatı elde edecekler.

başvuru ve son tarih

Türkiye Siber Vatan Programı 2027 dönemi başvuruları basvuru.sibervatan.org.tr adresi üzerinden kabul ediliyor. Başvurular 30 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. Program, 26 Kalkınma Ajansı'nın bölgesel yaygınlığı sayesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlerin siber güvenlik ve yapay zekâ alanlarında gelişimine katkı sağlamayı ve dijital dönüşümün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını güçlendirmeyi amaçlıyor.

TÜRKİYE SİBER VATAN PROGRAMI'NIN 2027 DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLADI.