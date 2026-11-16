Muğla yollarında motosiklet hakimiyeti: her 10 araçtan yaklaşık 4'ü iki tekerlekli

Muğla'da araç sayısı ve tür dağılımı:

TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre Muğla'da trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 801.082 olarak kaydedildi. Kentte araç sayısı bir önceki döneme göre %2,28 artış gösterdi.

Detaylı dağılım incelendiğinde, otomobiller 297.548 adetle önemli bir paya sahipken, motosiklet sayısı 328.750 ile toplam içindeki en büyük grubu oluşturuyor. Bu oran, kentte trafiğe kayıtlı her 10 araçtan yaklaşık 4'ünün motosiklet olduğu anlamına geliyor. Diğer araç türleri ise 99.286 kamyonet, 44.031 traktör, 13.166 kamyon, 11.383 minibüs, 4.088 otobüs ve 2.830 özel amaçlı motorlu kara taşıtı şeklinde sıralanıyor.

ekim ayında araç devri ve hareketlilik:

Ekim ayında noterler aracılığıyla devri gerçekleştirilen motorlu kara taşıtı sayısı 13.974 oldu. Devri yapılan araçların dağılımında otomobiller öne çıkarken, 8.129 otomobil devri yapıldı. Motosiklet devri sayısı 2.959, kamyonet 1.962, traktör 376, minibüs 228, kamyon 211, otobüs 62 ve özel amaçlı motorlu kara taşıtlarında 47 devir kaydedildi.

yoğunluğun trafik ve kullanım anlamına gelen sonuçları:

Motosikletlerin toplam araç içindeki yüksek payı, kentin ulaşım tercihleri ve altyapı ihtiyaçlarına ilişkin çıkarımlar yapmayı mümkün kılıyor. Bu dağılım, hem günlük ulaşımda hem de ikinci el araç piyasasında hareketliliğin yönünü göstermesi açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Ayrıca, Ekim ayındaki 13.974 araçlık devir verisi, Muğla'da araç sirkülasyonunun sürdüğünü ve pazarın belirli oranda canlı kaldığını işaret ediyor.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) TARAFINDAN AÇIKLANAN EKİM AYI MOTORLU KARA TAŞITLARI VERİLERİNE GÖRE, MUĞLA'DA TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM ARAÇ SAYISI 801 BİN 82'YE YÜKSELDİ.