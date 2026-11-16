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Balıkesir'de ekim sonu trafiğe kayıtlı araç sayısı 726 bin 667

TÜİK verilerine göre ekimde 130 bin 697 taşıt trafiğe kaydedildi; Balıkesir'in ekim sonu trafiğe kayıtlı araç sayısı 726 bin 667 olarak bildirildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Berk Doğan

Balıkesir'de ekim sonu trafiğe kayıtlı araç sayısı 726 bin 667

TÜİK verileri ve ülke genelinde ekim hareketliliği:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayında toplam 130 bin 697 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu kayıtların dağılımında otomobil öne çıktı; ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5'ini otomobil, yüzde 36,4'ünü motosiklet, yüzde 10,4'ünü kamyonet oluşturdu.

Aynı dönemde otobüs, kamyonet ve kamyon gibi diğer kategoriler de kayıt alırken, otobüsler yüzde 0,5, özel amaçlı taşıtlar ise yüzde 0,1 paya sahip oldu. TÜİK verileri ülke genelindeki filonun bileşimi hakkında güncel bir tablo sunuyor.

aylık ve yıllık değişimler:

Aylık bazda bakıldığında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre genel olarak azaldı. Ekim ayında kamyonda yüzde 11,6 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 1,2 artış kaydedilirken; motosiklette yüzde 34,4, otobüste yüzde 28,8, minibüste yüzde 20,8, kamyonette yüzde 16,5, traktörde yüzde 5,4 ve otomobilde yüzde 3,5 düşüş görüldü.

Yıllık karşılaştırmada ise ekimde trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 azaldı. Bu düşüş otomobil, kamyonet, traktör, motosiklet ve diğer birçok kategoride kaydedildi; yalnızca özel amaçlı taşıtlarda yüzde 36,8 oranında artış görüldü.

Balıkesir verileri ve veri notu:

Yerel düzeyde Balıkesir'de ekim ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısının 726 bin 667 olduğu belirtildi. Metin içinde farklı satırlarda 723 bin 947 sayısına da değinilmesi, aynı haber metni içinde rakamlar arasında bir uyumsuzluk olduğunu gösteriyor; resmi açıklama kaynaklı rakamın hangi listeye dayandığına ilişkin ayrıntılar TÜİK tarafından yayımlanan tablo ve dökümantasyonda netleşebilir.

Genel olarak ekim ayı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 35 milyon 189 bin 866 olarak açıklandı. Bu rakam, ülke genelindeki taşıt yoğunluğunun ve taşıt türlerine göre dağılımın güncel bir göstergesi niteliğinde.

TÜRKİYE&#039;DE EKİM AYINDA 130 BİN 697 TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILIRKEN, BALIKESİR&#039;DE EKİM AYINDA...

TÜRKİYE'DE EKİM AYINDA 130 BİN 697 TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILIRKEN, BALIKESİR'DE EKİM AYINDA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI ARTARAK 726 BİN 667 OLDU.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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