Muğla'da ingiliz turist sayısında 227 binlik gerileme öne çıktı

Muğla'da turizm verileri ve eğilimler

İstanbul ve Antalya'nın ardından en çok yabancı turist ağırlayan iller arasında yer alan Muğlada 10 aylık dönemde önemli bir gerileme kaydedildi. Yıllık bazda yüzde 6, aylık bazda ise yüzde 18 düşüşle turist sayısında belirgin bir azalma görüldü. Bu dönemde Muğla, toplam 3.202.348 yabancı ziyaretçiyi ağırladı; bir önceki yılın aynı döneminde ise 3.461.311 ziyaretçi kabul edilmişti.

istatistikler ve yıllık karşılaştırma:

Muğla'ya en çok turist gönderen ülke konumunu yıllardır koruyan İngilteredeki azalış öne çıkıyor. İngiliz turist sayısı bir önceki yıla göre 226.975 kişi düştü ve toplam 1.216.150 İngiliz ziyaretçi kaydedildi. Ülke bazında ilk beş; İngiltere (1.216.150), Rusya Federasyonu (409.408), Polonya (290.025), Almanya (224.659) ve Hollanda (75.675) şeklinde sıralanıyor. Gelen ziyaretçilerin dağılımında İngiliz turistler %38, Rusya %13, Polonya %9, Almanya %7 ve Hollanda %2 paya sahip.

giriş yolları ve ingiliz turist tercihleri:

Muğla'ya gelen yabancı turistlerin büyük çoğunluğu havayolu ile giriş yaptı. Toplam 2.570.060 ziyaretçi havalimanlarından geldi; bunun 1.643.413'ü Dalaman, 926.647'si Milas-Bodrum havalimanı üzerinden ülkeye giriş yaptı. Geri kalan 632.288 ziyaretçi ise Marmaris, Bozburun, Bodrum, Mantarburnu, Fethiye, Göcek, Datça, Güllük, Turgutreis ve Yalıkavak gibi deniz gümrük kapılarından giriş yaptı.

İngiliz turistlerin bölge tercihlerine bakıldığında Dalaman hattını kullananların Marmaris, Datça, Köyceğiz, Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Seydikemer ile Ula ilçelerini tercih ettiği görülüyor. Muğla'ya gelen 1.216.150 İngiliz turistin 958.138'i Dalaman, 202.886'sı Milas-Bodrum havalimanını kullandı. Ayrıca 24.202 İngiliz turist Göcek, Fethiye, Marmaris, Datça ve Bozburun limanlarından, 30.924 kişi ise Bodrum ve Milas'taki deniz gümrük kapılarından giriş yaptı.

Veriler, Muğla turizminin ülke kaynaklı dalgalanmalara karşı hassasiyetini gösteriyor; İngiltere kaynaklı düşüşün bölgedeki payı ve Dalaman ile Milas-Bodrum havalimanlarının taşıdığı ağırlık, gelecek planlaması ve pazarlama stratejileri açısından önemli göstergeler sunuyor.

İSTANBUL VE ANTALYA'DAN SONRA EN FAZLA YABANCI TURİST AĞIRLAYAN MUĞLA'YA 10 AYLIK DÖNEMDE GELEN YABANCI TURİST SAYISINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 6, AYLIK DÜZEYDE İSE YÜZDE 18'LİK BİR DÜŞÜŞ YAŞANDI.