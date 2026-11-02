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Muğla’da alarm: belediye ekipleri sağanak riskine karşı sahada

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle teyakkuzda; ekipler sel, su baskını, yıldırım ve heyelana karşı vatandaşların güvenliği için sahada.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Muğla’da alarm: belediye ekipleri sağanak riskine karşı sahada

muğla büyükşehir belediyesi koordinasyonla teyakkuzda:

Muğla genelinde etkili olan sağanak yağış ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle alarm durumuna geçti. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapılan hazırlıklar, muhtemel sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve heyelan risklerine odaklandı.

İlgili birimler arasında iletişim kanalları güçlendirildi; acil durum cephelerinde hızlı müdahale için ekipler sahada bekletiliyor. Belediye yetkilileri, riskli alanlarda gözlem ve önleyici çalışmaları artırdıklarını belirtti.

saha çalışmaları ve müdahale öncelikleri:

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile birlikte İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve MUSKİ Genel Müdürlüğü personeli koordineli şekilde görev yapıyor. Öncelikler arasında ani sel ve su baskınlarının yaşanabileceği bölgeler, yağmur suyu tahliye noktaları ile heyelan riski taşıyan alanların takibi bulunuyor.

Belediye ekipleri sahada nöbet tutarken, olası yıldırım düşmesi ve yolların kapanmasına karşı erken uyarı mekanizmaları devrede tutuluyor. Koordinasyonun, müdahale süresini kısaltmayı ve zararların azaltılmasını hedeflediği vurgulanıyor.

yağışın etkileri ve yürütülen temizlik çalışmaları:

Sağanak sonrasında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Köyceğiz Otmanlar, Bodrum Dirmil ile Milas'ta Türkevleri, Çökertme, Bozalan ve Gökbel mahallelerinde yollara sürüklenen hafriyat, çamur ve diğer birikintileri temizledi. Bu müdahaleler, ulaşımın güvenliğini sağlamak ve yerel yaşamı normale döndürmek amacıyla önceliklendirildi.

Yatağan ilçesinde Doğanköy, Kadıköy ve Akgedik mahallelerinde büz ağızları ve yağmur suyu mazgalları temizlenirken, Bağyaka Mahallesi'nde yağış nedeniyle göçük oluşan bölgede mülkiyet sınır ölçümleri gerçekleştirildi. Dalaman'da Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Dalaman Çayı mevkiinde temizlik; Kanalbaşı Sanayi Yolu'nda ise asfalt kırma çalışmaları yürüttü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışın oluşturduğu olumsuzlukları gidermek ve ulaşım güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşlara dere yatakları, su baskını riski bulunan bölgeler ve heyelan tehlikesi taşıyan alanlardan uzak durmaları, zorunlu hâllerde resmi duyuruları takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.

MUĞLA GENELİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ VE METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN SARI...

MUĞLA GENELİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ VE METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN SARI KODLU UYARININ ARDINDAN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TÜM BİRİMLERİYLE TEYAKKUZA GEÇTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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