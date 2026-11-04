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Muğla'da çocuklara drama atölyesiyle iyilik tohumları atıldı

Muğla'da 'İyilik Var' kapsamında düzenlenen drama atölyesinde Çocuk İlk Kabul Müdürlüğü'ndeki çocuklar gönüllülerle oyun oynayıp kendilerini ifade etti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Emre Koç

Muğla'da çocuklara drama atölyesiyle iyilik tohumları atıldı

Drama atölyesi Muğla'da çocuklarla buluştu:

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "İyilik Var" çalışması kapsamında, Çocuk İlk Kabul Müdürlüğü'nde kalan çocuklara yönelik bir drama atölyesi düzenlendi. Etkinlik, alanında gönüllü katılımcıların desteğiyle gerçekleştirildi ve çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir gün sunuldu.

Etkinlik içeriği:

Atölyede drama çalışmaları, yaratıcı oyunlar ve takım etkinlikleri yer aldı. Çocuklar sahneye çıkma, rol yapma ve çeşitli oyunlarla etkileşim kurma imkânı buldu; bu süreç renkli görüntülere sahne oldu ve katılımcılarda neşeli anlar yaşandı. Gönüllülerin yönlendirmesiyle yapılan uygulamalar, çocukların anlık tepkilerini ve yaratıcılıklarını açığa çıkardı.

Amaç ve teşekkürler:

Etkinliğin temel amacı çocukların hayal güçlerini geliştirmek, kendilerini ifade etme becerilerini güçlendirmek ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktı. Bu hedefler doğrultusunda atölye, çocuklara güvenli bir ortamda deneme ve keşfetme fırsatı sundu. Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocukların dünyasına iyilikle dokunan gönüllülere katkılarından dolayı teşekkür etti ve benzer çalışmaların önemine vurgu yaptı.

MUĞLA’DA ÇOCUKLARA İYİLİK DOLU DRAMA ATÖLYESİ

MUĞLA’DA ÇOCUKLARA İYİLİK DOLU DRAMA ATÖLYESİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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