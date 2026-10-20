muğla'da cumhuriyet coşkusu spor ve doğayla kutlandı

muğla'da cumhuriyet bayramı etkinlikleri sporla öne çıktı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediği programla kutlamaları sadece törenlerle sınırlı tutmadı. 103'üncü yıl anısına hazırlanan etkinlikler, doğa yürüyüşü, bisiklet turu, aerobik ve dans aktiviteleriyle sürdü; amaç sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek oldu.

dalyan-çandır teras trekking:

Dalyan-Çandır Teras Trekking etkinliği doğaseverleri bir araya getirdi. 30 yaş üzerindeki katılımcılara yönelik ve sınırlı kontenjanla ücretsiz düzenlenen yürüyüş, bölgenin doğal güzelliklerinin keşfedilmesine olanak sağladı. Etkinlik, katılımcılarda hem fiziksel aktivite alışkanlığı hem de Cumhuriyet değerlerine bağlılık mesajı oluşturmayı hedefledi.

menteşe bisiklet turu ve kent meydanı buluşması:

Menteşe'de gerçekleştirilen 29 Ekim bisiklet turu, Atapark'tan başlayıp Kent Meydanı'nda sonlandı. Tur, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı, hareketli yaşamı teşvik etmeyi ve yerel düzeyde birliktelik duygusunu güçlendirmeyi amaçladı. Bisiklet turunun ardından aynı meydanda "Cumhuriyet'in Coşkusuyla Harekete Geç!" sloganıyla aerobik ve dans etkinliği düzenlendi.

Programa katılan eğitmenler Hasan Kılıçer, Gizem Çökerkit ve Hüseyin Ayaz öncülüğünde saat 16.00-18.00 arasında gerçekleşen ücretsiz etkinlikte spor ve müzik iç içe geçti. Etkinlikler, vatandaşları fiziksel aktiviteye teşvik etme ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturma hedefiyle yürütüldü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Menteşe Belediyesi ve Yeşilay gibi kurumların katılımıyla gerçekleşen program, Cumhuriyet'in birlik, beraberlik ve dayanışma değerlerini spor ve doğa ekseninde ön plana çıkardı. Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan etkinlikler, katılımı artırarak sosyal yaşama ve sportif faaliyetlere ilgiyi güçlendirmeyi amaçladı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA TREKKİNG, BİSİKLET TURU, AEROBİK VE DANS ETKİNLİKLERİ DÜZENLEDİ.