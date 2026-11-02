Muğla'da ekim ayında jandarmadan yoğun trafik uygulaması

Muğla'da ekim trafik denetimleri

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, 01-31 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelinde kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde amaç, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların azaltılması oldu.

denetim verileri:

Gerçekleştirilen kontrollerde toplam 123 bin 625 araç incelendi. Trafik kurallarına uymadığı belirlenen 6 bin 250 sürücü hakkında işlem yapıldı; bu kapsamda 253 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alındı ve kurallara aykırı olduğu tespit edilen bin 139 araç trafikten men edildi.

eğitim ve farkındalık çalışmaları:

Trafik güvenliğinin artırılması ve farkındalık sağlanması amacıyla ekipler tarafından 41 bin 458 yol kullanıcısına trafik eğitimi verildi. Yapılan uygulamalar, hem denetim hem de eğitim bileşenleriyle sürücü ve yol kullanıcılarının bilinçlendirilmesine odaklandı.

Denetimlerin temel hedefi, kurallara uyumu güçlendirerek trafikte yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmekti.

MUĞLA’DA EKİM AYINDA JANDARMA EKİPLERİNCE 6 BİN 250 SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI