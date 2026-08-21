Muğla'da genç başarısı: Türkiye Yüzyılı başarılı gençlerle inşa edilecek

Vali Akbıyık öğrencilerle buluştu:

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrenciler ile aileleri ve öğretmenlerini ağırladı. Programda konuşan Akbıyık, elde edilen başarıların tek başına kişisel bir zafer olmadığını ifade ederek, bu sonuçların arkasında geniş bir destek ağı bulunduğunu belirtti.

başarı ekip işi olarak tanımlandı:

Vali Akbıyık, başarının yalnızca okul ve Milli Eğitim çalışmalarıyla sınırlı olmadığını; aile ortamının huzurunun, öğretmenlerin yönlendirmesinin ve kentin gençlere sunduğu imkânların da etkili olduğunu vurguladı. Emeği geçen herkese teşekkür eden Akbıyık, başarıların ortak çabanın ürünü olduğunu söyledi.

teknoloji ve gençlik vurgusu:

Teknolojinin yapay zekâdan insansız hava araçlarına kadar hızla geliştiğine dikkat çeken Akbıyık, 'Türkiye Yüzyılı, Türklerin yüzyılı olacaktır; bundan hiçbir tereddüdümüz yok. Bu vizyon, çalışkan ve başarılı gençlerimizin sayesinde inşa edilecek' sözlerini vurguladı. Muğla'da 2026 yılının Gençlik Yılı ilan edildiğini hatırlatan Vali, bu yılın gençlerin başarılarıyla taçlandığını belirtti. Akbıyık, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek ailelere ve öğretmenlere teşekkür etti ve gençlere üniversite hayatlarında başarılar diledi.

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI’NDA (YKS) DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER, AİLELERİ VE ÖĞRETMENLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.