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Düzce'de sağlık çalışanlarına Alzheimer yönetimi ve bakım eğitimi

Düzce'de sağlık personeline verilen eğitimde Alzheimer'ın korunması, bakım gereksinimleri ve hasta yakınlarına destek yöntemleri aktarıldı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Düzce'de sağlık çalışanlarına Alzheimer yönetimi ve bakım eğitimi

düzce'de Alzheimer farkındalık eğitimi:

Düzce'de, Dünya Alzheimer Günü etkinlikleri kapsamında sağlık personeline yönelik bir hizmet içi eğitim programı düzenlendi. Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen eğitim, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Esin Sıddıkoğlu Günal tarafından verildi ve katılımcılara hastalıkla ilgili güncel yaklaşımlar aktarıldı.

eğitimin içeriği ve öncelikleri:

Eğitimde öncelikle Alzheimer hastalığına ilişkin doğru bilginin yaygınlaştırılması hedeflendi. Katılımcılara korunmaya yönelik yaklaşımlar üzerinde durularak hastalığın ilerlemesini izleme, erken tanı olasılıkları ve bakım planlamasına ilişkin çerçeve bilgiler sunuldu. Ayrıca, hastalığın ilerleyen dönemlerinde bireylerin ve ailelerin karşılaşabileceği durumlar ile hastaların günlük bakım ihtiyaçları ele alındı.

amaç ve beklenen sonuçlar:

Programın amacı; sağlık personelinin Alzheimer konusundaki bilgi düzeyini artırmak, hastalıkla mücadelede doğru yaklaşımları desteklemek ve hasta ile yakınlarına yönelik farkındalığı güçlendirmek olarak açıklandı. Eğitimle, bakım kalitesinin yükseltilmesi ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi yoluyla hasta yaşam sürecinin daha sağlıklı yönetilmesi hedefleniyor.

DÜZCE’DE DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ KAPSAMINDA SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK ALZHEİMER HASTALIĞI KONUSUNDA...

DÜZCE’DE DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ KAPSAMINDA SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK ALZHEİMER HASTALIĞI KONUSUNDA FARKINDALIK VE BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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