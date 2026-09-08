Muğla'da kırtasiye etiketleri sıkı denetim altında

Denetim talimatı ve hedefi:

Ticaret Bakanlığı talimatları doğrultusunda Muğla'da, okulların açılmasına kısa süre kala kırtasiye ürünlerine yönelik fiyat etiketi denetimleri yoğunlaştırıldı. Muğla Ticaret İl Müdürü Mehmet Demirtaş, denetimlerin temel amacının tüketicilerin bilinçli alışveriş yapmasını sağlamak ve piyasada fiyat istikrarını korumak olduğunu belirtti.

Saha çalışması ve tespitler:

Ağustos ayı başından itibaren yürütülen denetimlerde, reyon fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyum titizlikle incelendi. İl genelinde sürdürülen kontrollerde yüzlerce işletmede 3 binin üzerinde kırtasiye ürünü kontrol edildi ve etiketleme uygulamaları değerlendirildi.

Denetimler sırasında mevzuata aykırı etiketleme veya yanlış fiyat uygulaması tespit edilen işletmelere idari para cezası uygulandı. Denetim ekipleri, eksik veya hatalı etiketleme örneklerini kayıt altına alarak işlem başlattı.

Denetimlerin sürdürülebilirliği:

Muğla Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, vatandaş haklarını korumak ve haksız fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla denetimlerin Bakanlık talimatları doğrultusunda aralıksız devam edeceğini açıkladı. Yetkililer, tüketicileri şüpheli fiyat uygulamalarını bildirmeye ve alışveriş sırasında reyon ile kasa fiyatını karşılaştırmaya çağırdı.

MUĞLA’DA KIRTASİYELERDE SIKI FİYAT ETİKETİ DENETİMİ