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Kayseri OSB'de sanayi yapılarının deprem güvenliği masaya yatırıldı

Kayseri OSB'de düzenlenen kahvaltılı toplantıda sanayi yapılarına ilişkin deprem riskleri, geoteknik değerlendirmeler ve güçlendirme çözümleri uzmanlarca paylaşıldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kayseri OSB'de sanayi yapılarının deprem güvenliği masaya yatırıldı

Toplantıda öne çıkan konular:

Kayseri OSB sanayicisinin deprem ve etkilerine ilişkin bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen 'Kayseri OSB Yapılarında Deprem Güvenliği, Riskler ve Çözümler' konulu kahvaltılı toplantı, Kayseri OSB hizmet binasında gerçekleştirildi. Programa Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Üçok ve Mustafa Çanakçıoğlu, Denetim Kurulu Üyesi Bülent Gücüyetmez, Bölge Müdürü Uğur Akdeniz ile çok sayıda konuk ve sanayici katıldı.

Sunum başlıkları ve konuşmacılar:

Toplantıda akademik düzeyde yapılan sunumlarda, Doç. Dr. Halil İbrahim Fedakar 'Yapıların Deprem Hasarları: Geoteknik Değerlendirme' başlığıyla zemin ve yapı etkileşiminin hasar oluşumuna etkisini değerlendirdi. Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Düğenci 'Sanayi Yapılarında Deprem Güvenliği ve Sönümleyici Çözümleri' başlıklı sunumunda, sanayi yapılarında uygulanabilecek sönümleme ve güvenlik yaklaşımlarını aktardı. Dr. Ertan Sülev 'Prefabrik Sanayi Yapılarında Deprem Etkileri ve Güçlendirme Yöntemleri' üzerinde dururken, Dr. Kamuran Arı toplantının son bölümünde 'Kayseri OSB Yapıları Deprem Sonrası Değerlendirme Raporu Özeti'ni paylaştı.

Açılış konuşması ve kapanış:

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mehmet Yalçın, 'Depremler yalnızca taşları ve duvarları değil, bir ülkenin üretim gücünü de sarsabilir' ifadeleriyle sanayi tesislerinin korunmasının önemine vurgu yaptı. Yalçın, konuşmasında sanayinin ülke ekonomisi içindeki rolünü hatırlatarak, 'Depremlere karşı dayanıklı tesisler inşa etmek gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur' mesajını verdi ve katılımcılara teşekkür ederek 'Yüce Allah'tan deprem ve başka afetleriyle bizleri sınamamasını niyaz ediyorum' dileğinde bulundu.

Program, akademik sunumların ardından yapılan genel değerlendirme ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Toplantı, sanayi yapılarına yönelik risk farkındalığını artırmayı ve güçlendirme yöntemlerinin paylaşılmasını amaçladı.

KAYSERİ OSB SANAYİCİSİNİN DEPREM VE ETKİLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRİLMESİ AMACIYLA DÜZENLENEN...

KAYSERİ OSB SANAYİCİSİNİN DEPREM VE ETKİLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRİLMESİ AMACIYLA DÜZENLENEN, ‘KAYSERİ OSB YAPILARINDA DEPREM GÜVENLİĞİ, RİSKLER VE ÇÖZÜMLER’ KONULU TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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