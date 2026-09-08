Vali Heimlich manevrasıyla çocuğun hayatını kurtaran polislere başarı belgesi verdi

Olayın ayrıntıları:

Çankırı'da bir akaryakıt istasyonunda küçük bir çocuğun yediği şekerin nefes borusuna kaçması üzerine yaşanan panik anında, bölgedeki polis görevlileri durumu fark etti. Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, çocuğun nefes almakta zorlandığı ve çevrenin telaşa kapıldığı görülüyor.

Olay yerinde görevli olan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinden polis memurları Fatih Gülşen ve Suat Gül, kısa sürede müdahale ederek Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahale sonucunda soluk borusunu tıkayan şeker çıkarılarak çocuğun solunumu normale döndü.

Vali'nin kabulü ve takdimi:

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İrfan Çıldıroğlu ile birlikte, hayat kurtaran iki polis memurunu makamında kabul etti. Ziyarette İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral de hazır bulundu.

Vali Çakırtaş, gösterdikleri hassasiyet ve soğukkanlı müdahale nedeniyle Fatih Gülşen ve Suat Gül'e başarı belgesi takdim etti ve teşekkür etti. Takdim töreninde, müdahalenin önemine ve ilk yardım bilgisinin hayat kurtarıcı rolüne vurgu yapıldı.

İlk yardımın önemi ve eğitim çağrısı:

Çakırtaş, kabul sırasında ilk yardımın sokakta, iş yerinde veya kamusal alanlarda karşılaşılan acil durumlarda belirleyici olduğunu belirtti. İlk yardım uygulamalarının teknik bilgi gerektirdiğini ve eğitimli olmanın kritik olduğunu ifade etti. Ayrıca kamu görevlilerine yönelik ilk yardım eğitimlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi ve geçmişte Sağlık Bakanlığı ile birlikte verilen eğitimlerin örnekliğine değindi.

Vali, sağlanan müdahalenin hem teknik hem de dikkat gerektiren bir çalışma olduğunu vurgulayarak, olay sırasında anne ve babaya destek olunmasının önemine değindi. Çakırtaş, benzer durumlarla karşılaşılmamasını dileyerek, karşılaşıldığında soğukkanlılıkla ve bilgiyle müdahale edilebilmesinin temennisinde bulundu ve görevli personele tekrar teşekkür etti.

Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri, kısa sürede müdahalenin ve eğitimli personelin etkisini gösterir nitelikte oldu. Valilikte yapılan takdir töreniyle, hayat kurtaran müdahale resmi olarak da ödüllendirilmiş oldu.

Vali'den Heimlich manevrasıyla küçük çocuğun hayatını kurtaran polis memurlarına başarı belgesi