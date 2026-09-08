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Eğitim yolculuğunun ilk gününde Dilovası'ndan çanta ve kırtasiye desteği

Dilovası Belediyesi ile Çolakoğlu Metalurji A.Ş. iş birliğiyle tüm birinci sınıf öğrencilerine 14 Eylül Pazartesi çanta ve kırtasiye seti verilecek.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 13:20

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EDİTÖR: Emre Koç

Eğitim yolculuğunun ilk gününde Dilovası'ndan çanta ve kırtasiye desteği

Çalışmanın kapsamı:

Dilovası Belediyesi ile Çolakoğlu Metalurji A.Ş. iş birliğiyle yürütülen destek kapsamında, ilçedeki tüm birinci sınıf öğrencilerine okul çantası ve içinde temel okul ihtiyaçlarının yer aldığı kırtasiye setleri hediye edilecek. Projenin amacı, çocukların eğitim hayatına eksiksiz başlamasına katkı sağlamak ve ailelerin okul hazırlığı sürecindeki maddi yükünü hafifletmektir.

Hazırlanan çanta ve kırtasiye setleri, planlandığı şekilde 14 Eylül Pazartesi günü öğrencilere ulaştırılacak. Dağıtım organizasyonu belediye ve okul yetkililerinin koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Belediye başkanı Ramazan'ın mesajı:

"Yeni eğitim-öğretim yılına başlayacak çocuklarımızın heyecanını yürekten paylaşıyoruz. Çolakoğlu Metalurji A.Ş. ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, ilçemizde birinci sınıfa başlayacak tüm öğrencilerimize çanta ve kırtasiye desteğinde bulunacağız. Minik yavrularımızın eğitim yolculuklarının ilk adımında yanlarında olmak ve yüzlerindeki tebessüme ortak olmak bizler için büyük mutluluk. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir geleceğin temeli eğitimle atılır ve Dilovası eğitimle yükselir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizin ve ailelerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımızın hayallerine ulaşmaları için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeyi sürdüreceğiz"

Yetkililer, benzer desteklerin önümüzdeki dönemde de sürdürülmesinin planlandığını belirterek, okul idareleri ve ailelerle iş birliği halinde ihtiyaçların düzenli takibinin yapılacağını kaydetti. Çalışma, yerel iş birliği örneklerinden biri olarak gösteriliyor ve yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilere moral desteği de sağlaması bekleniyor.

KOCAELİ’NİN DİLOVASI İLÇESİNDE BİRİNCİ SINIFA BAŞLAYACAK TÜM ÖĞRENCİLERE OKUL ÇANTASI VE KIRTASİYE...

KOCAELİ’NİN DİLOVASI İLÇESİNDE BİRİNCİ SINIFA BAŞLAYACAK TÜM ÖĞRENCİLERE OKUL ÇANTASI VE KIRTASİYE SETİ DESTEĞİ SAĞLANACAK.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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