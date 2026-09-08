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Gelecek için minik adımlar: Elazığspor sevgisi kreşten başlıyor

Elazığspor proje ekibi, O Sene Bu Sene Daima Elazığspor etkinliklerle kreş ve ilkokul yaş grubundaki çocuklara oyunlar ve maçlarla takım sevgisini aşılıyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Gelecek için minik adımlar: Elazığspor sevgisi kreşten başlıyor

Etkinlik tanıtımı:

Elazığspor Kulübü proje ekibi tarafından başlatılan O Sene Bu Sene Daima Elazığspor etkinlikleri, kreş ve ilkokul çağındaki çocuklara kulüp sevgisini aşılamayı amaçlıyor.

Minik Gakgoşlar buluşması:

Proje kapsamında düzenlenen Minik Gakgoşlar etkinliğinde çocuklar bir araya geldi. Etkinlikte yüz boyama, penaltı yarışması ve minik futbol maçı gibi aktiviteler yer aldı.

Etkinliğin hedefleri ve kapanış:

Günün sonunda Elazığspor temalı oyunlarla hem eğlenceye hem de takımın tanıtımına önem verildi. Çocuklar, Elazığspor tezahüratları eşliğinde vakit geçirip günün anısına pasta kesildi ve etkinlik, paylaşım ve coşku atmosferinde sona erdi.

ELAZIĞSPOR SEVGİSİ ÇOCUKLARA AŞILANIYOR

ELAZIĞSPOR SEVGİSİ ÇOCUKLARA AŞILANIYOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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