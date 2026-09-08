Gelecek için minik adımlar: Elazığspor sevgisi kreşten başlıyor

Etkinlik tanıtımı:

Elazığspor Kulübü proje ekibi tarafından başlatılan O Sene Bu Sene Daima Elazığspor etkinlikleri, kreş ve ilkokul çağındaki çocuklara kulüp sevgisini aşılamayı amaçlıyor.

Minik Gakgoşlar buluşması:

Proje kapsamında düzenlenen Minik Gakgoşlar etkinliğinde çocuklar bir araya geldi. Etkinlikte yüz boyama, penaltı yarışması ve minik futbol maçı gibi aktiviteler yer aldı.

Etkinliğin hedefleri ve kapanış:

Günün sonunda Elazığspor temalı oyunlarla hem eğlenceye hem de takımın tanıtımına önem verildi. Çocuklar, Elazığspor tezahüratları eşliğinde vakit geçirip günün anısına pasta kesildi ve etkinlik, paylaşım ve coşku atmosferinde sona erdi.

ELAZIĞSPOR SEVGİSİ ÇOCUKLARA AŞILANIYOR