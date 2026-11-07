Muğla'da kış hazırlığı: binlerce aileye yakacak desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yakacak odun desteğini sürdürüyor. Belediye ekiplerinin budama, bakım ve temizlik çalışmalarından elde edilen odunlar, kış aylarında vatandaşların ısınma ihtiyacına katkı sağlamak üzere değerlendiriliyor.

çalışmanın kapsamı:

Park, mezarlık ve ortak kullanım alanlarında gerçekleştirilen budama ve temizlik çalışmalarından çıkan odunlar toplanıyor ve yeniden vatandaşların kullanımına sunuluyor. Bu yöntemle doğal kaynakların verimli kullanılması sağlanırken, aynı zamanda yerel düzeyde sürdürülebilir bir destek mekanizması oluşturuluyor.

ulaştırılan yardım ve hedefler:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yönetiminde yürütülen sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 aileye toplam 25 bin çuval yakacak odun ulaştırıldı. Aras, desteğin hem çevreye hem de aile bütçelerine katkı sunduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların yanında olmaya ve yaşamlarını kolaylaştıran hizmetleri sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YÖNELİK YAKACAK ODUN DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR.