Ortaca'da süt işletmelerinde hijyen ve sıcaklık denetimleri yoğunlaştı

Denetimler ve kapsamı:

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla saha denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler, Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özay Yorulmaz eşliğinde İlçe Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından yürütüldü ve HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) ilkeleri çerçevesinde planlandı.

İnceleme alanları ve tespitler:

Denetimlerde öncelikle süt tanklarının temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları gözden geçirildi. Ayrıca sütün uygun sıcaklıkta muhafazası, soğutma sıcaklıklarının ölçümü ve sıcaklık takip kayıtlarının düzenliliği kontrol edildi. İşletmelerde tutulması gereken kayıt ve formların eksiksiz olup olmadığı incelendi; uygunsuzluk olması halinde mevzuat çerçevesinde müdahale yapılacağı bildirildi.

Eğitim ve resmî kontrol süreci:

Denetim sırasında çalışanlara gıda hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı ve dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı. Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, süt ve süt ürünlerinde gıda güvenilirliğinin sağlanması, halk sağlığının korunması ve işletmelerin mevzuata uygun faaliyet göstermesini temin etmek amacıyla resmî kontrol ve denetim çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

MUĞLA’NIN ORTACA İLÇESİNDE GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI AMACIYLA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.