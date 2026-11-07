Ulu camide gençlerin manevi sabahı

Ulu Cami'de sabah buluşması:

Erzincan İl Müftülüğü tarafından Ulu Cami'de düzenlenen sabah namazı programında Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında kalan üniversite öğrencileri ile vatandaşlar bir araya geldi. Program, cemaatin katılımıyla sabah namazının kılınmasıyla başladı ve mekânda samimi bir atmosfer oluştu.

Müftünün sohbeti ve gençlerle buluşma:

Namazın ardından Erzincan İl Müftüsü Selim Yazıcı cemaate hitap ederek birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptı; gençlerin manevi değerlerle buluşmasının önemi üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Yazıcı, konuşmasının ardından yaptığı duayla programı tamamladı ve gençlerle birebir sohbet ederek düşüncelerini dinledi, talepleriyle ilgilendi.

İkram ve sosyal boyut:

Program sonunda katılımcılara, bölgeye getirilen mobil ikram aracıyla sıcak çorba ikram edildi; bu uygulama buluşmanın sosyal yönünü güçlendirerek katılımcılar arasında dayanışma duygusunu pekiştirdi.

ERZİNCAN İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN ULU CAMİ'DE DÜZENLENEN SABAH NAMAZI BULUŞMASINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE VATANDAŞLAR BİR ARAYA GELDİ