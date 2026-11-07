Mut kara yolunda gece çarpışması: bir kişi hastaneye sevk edildi

Mut ilçesinde gece çarpışması

Mersin'in Mut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza, gece saatlerinde Mut-Karaman kara yolunda gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, sürücüler R.Ç. idaresindeki 70 ABB 560 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 42 EB 444 plakalı otomobilin çarpışması sonucu kaza oluştu.

Müdahale ve yaralının sevki:

Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla önce Mut Devlet Hastanesi'ne, buradaki müdahalenin ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma ve olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

MUT İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.