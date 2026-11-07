Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Mut kara yolunda gece çarpışması: bir kişi hastaneye sevk edildi

Mersin'in Mut ilçesinde Mut-Karaman kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı; yaralı önce Mut ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 08:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Mut kara yolunda gece çarpışması: bir kişi hastaneye sevk edildi

Mut ilçesinde gece çarpışması

Mersin'in Mut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza, gece saatlerinde Mut-Karaman kara yolunda gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, sürücüler R.Ç. idaresindeki 70 ABB 560 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 42 EB 444 plakalı otomobilin çarpışması sonucu kaza oluştu.

Müdahale ve yaralının sevki:

Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla önce Mut Devlet Hastanesi'ne, buradaki müdahalenin ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma ve olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

MUT İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

MUT İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yenişehir'de güvenlik kamerasına yansıdı: park halindeki otomobile çarpan traktö...
images

Beyoğlu’ndaki silahlı saldırının izleri sentetik ecza imalathanesine çıktı
images

öğrencileri hedef alan sahte burs tuzağı: kimlikten banka hesaplarına uzanan zin...
images

Köy dayanışması Kars'ta çamura saplanan pancar makinesini ve traktörü kurtardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

KBÜ'de sağlık projeleri için TÜSEB kapıları aralandı

Lösemi tedavisi gören Hamza için evinde müzikli doğum günü kutlaması

Saçma hedefi olan yılan kartal OMÜ'de iyileşip yeniden uçuşa hazırlanıyor

Bilecik'te yaz yağmurları mantar sezonunu bereketlendirdi: kanlıca tabak büyüklüğüne ulaştı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt