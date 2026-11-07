Ayvalık'ta amatör spor için saha ziyareti: MHP ilçe başkanı Ustalı'dan destek

Ayvalık'ta amatör sporun sesi: saha ziyareti ve destek mesajı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Hasan Ustalı, ilçenin köklü amatör kulüplerinden Hamdibey Kaya Spor Kulübü'nün antrenmanını ziyaret etti. Ziyarette genç sporcular, kulüp yöneticileri ve teknik heyetle bir araya gelinerek amatör sporun gençlerin gelişimindeki rolü üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ustalı'nın mesajı:

Ziyarette konuşan Ustalı, amatör spor kulüplerinin gençlerin fiziksel, sosyal ve kişisel gelişiminde önemli bir işlev gördüğünü belirtti. Ustalı, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İlçemizin güzide amatör spor kulüplerinden Hamdibey Kaya Spor Kulübü’nün antrenmanını ziyaret ederek sporcu kardeşlerimiz ve kulüp yönetimiyle bir araya geldik. Gençlerimizin sporla iç içe olması, amatör spor kulüplerimizin desteklenmesi ve geleceğin başarılı sporcularının yetişmesi bizler için büyük önem taşıyor".

Beklenti ve temenniler:

Ustalı, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve spora teşvik edilmesinin toplumsal açıdan önemine vurgu yaparken, kulübe yeni sezon öncesi başarı dileklerini iletti. Ustalı'nın sözleri arasında yer alan bir diğer ifade şuydu: "Tüm sporcu kardeşlerimize, teknik heyetimize ve kulüp yönetimimize sakatlıklardan uzak, mücadele ve başarılarla dolu bir sezon diliyorum".

Ziyaret, amatör sporun desteklenmesi ve gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine dair mesajlarla son buldu; kulüp temsilcileriyle yapılan görüşmelerin, yerel düzeyde iş birliği ve destek arayışını güçlendirmesi bekleniyor.

BALIKESİR'İN AYVALIK İLÇESİNDE MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) İLÇE BAŞKANI HASAN USTALI, İLÇENİN KÖKLÜ AMATÖR SPOR KULÜPLERİNDEN HAMDİBEY KAYA SPOR KULÜBÜ'NÜN ANTRENMANINI ZİYARET EDEREK GENÇ SPORCULAR VE KULÜP YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.