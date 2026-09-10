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Muğla'da organik susam projesinde saha kontrolleri resmen başladı

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile sözleşmeli kontrol kuruluşu, 2026 organik susam projesinde üreticilerin tarlalarında saha kontrollerine başladı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Aslı Han

Muğla'da organik susam projesinde saha kontrolleri resmen başladı

Proje sahasında denetimler başladı

Muğla'da 2026 Yılı Organik Susam Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Projenin uygulama sürecine ilişkin koordinasyon, saha denetimleriyle birlikte yeni bir aşamaya geçti.

bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı:

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hizmet alımı yoluyla sözleşme imzalanan Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu ile proje üreticilerinin katılımıyla bir bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda projenin uygulama takvimi, organik üretim şartları ve saha denetimlerinin işleyişi detaylı şekilde ele alındı.

saha kontrollerinin odağı ve hedefleri:

Yapılan istişarelerin ardından, Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu tarafından proje kapsamında yer alan üreticilerin tarlalarında kontrol çalışmaları resmen başlatıldı. Denetimler; üretim koşullarına uyumun tesbiti, kayıtların gözden geçirilmesi ve organik standartların sürdürülmesine yönelik uygulamaların değerlendirilmesine odaklanıyor.

Yetkililer, üreticilerin emeklerini değerlendirmek, sürdürülebilir tarım anlayışını yaygınlaştırmak ve organik susam üretimini güçlü şekilde desteklemek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Proje ekipleri, saha kontrolleri ve üretici bilgilendirmelerini düzenli aralıklarla devam ettirecek.

2026 YILI ORGANİK SUSAM YETİŞTİRİCİLİĞİNİ DESTEKLEME PROJESİ’NDE SAHA KONTROLLERİ...

2026 YILI ORGANİK SUSAM YETİŞTİRİCİLİĞİNİ DESTEKLEME PROJESİ’NDE SAHA KONTROLLERİ BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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