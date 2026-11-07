Reis'in yeni hedefi: Alanya'da seriyi 6'ya çıkarıp Braems'in rekoruna ortak olmak

maçın önemi:

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, yarın saat 18.30'da deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki bordo-mavililer, üçüncü puanı alması halinde ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkarma fırsatı yakalayacak ve kulüp tarihinde bir dönemin unutulmaz ismi olan Urbain Braems'in başarısına ortak olma şansını elde edecek.

reis dönemindeki performans:

Alman teknik adamın göreve gelmesinden bu yana Trabzonspor ligde oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kazandı. Bu süreçte takımın hücumdaki üretkenliği göze çarptı; bordo-mavililer söz konusu maçlarda toplam 15 gol kaydederken, kalesinde sadece 3 gol gördü. Reis yönetimindeki ekip, Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u deplasmanda 3-0, Beşiktaş'ı 2-0, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-3 ve Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Bu karşılaşmaların dördünde rakiplere gol izni vermeyen savunma düzeni, serinin sürdürülmesi açısından belirleyici olacak.

braems'in rekoru ve tarihsel bağlam:

Trabzonspor tarihinin ligde üst üste 6 maç kazanan tek yabancı teknik direktörü olan Urbain Braems, bu seriyi 15 Aralık 1991 ile 22 Şubat 1992 tarihleri arasında yakalamıştı. Thomas Reis, Alanyaspor karşısında alınacak bir galibiyetle bu eşsiz performansa ortak olacak ve kulüp tarihine yeniden adını yazdırma fırsatı elde edecek.

alanya'daki deplasman hasreti:

Bordo-mavililer ayrıca Alanya deplasmanındaki kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Trabzonspor, Corendon Alanyaspor karşısında son 4 sezondur deplasmanda galip gelemedi; takımın Alanya'daki son lig galibiyeti 20 Şubat 2022 tarihinde kaydedildi. Hem deplasman şanssızlığını kırmak hem de galibiyet serisini 6 maça taşımak, takım için çift yönlü bir hedef oluşturuyor.

Genel tabloya bakıldığında, Reis yönetimindeki yükselen performans ve hem hücum hem savunmada yakalanan denge, Alanya deplasmanında da sürecin devam ettirilmesi halinde Trabzonspor'un ligdeki konumunu güçlendirecek kilit unsurlar olarak öne çıkıyor.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS, ALANYASPOR DEPLASMANINDAN 3 PUANLA AYRILMASI HALİNDE LİGDEKİ GALİBİYET SERİSİNİ 6 MAÇA ÇIKARARAK KULÜP TARİHİNDE LİGDE ÜST ÜSTE 6 MAÇ KAZANAN TEK YABANCI TEKNİK DİREKTÖR URBAİN BRAEMS'İN BAŞARISINI TEKRARLAYACAK.