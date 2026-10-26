Muğla'nın güney ilçelerinde şiddetli yağış ve sel tehlikesi

Meteoroloji değerlendirmesi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Kurumun son değerlendirmelerine göre, halen devam eden yağışların 27 Ekim Salı günü ilk saatlerden itibaren bölge genelinde etkisini artırması bekleniyor.

Hangi ilçeler risk altında:

Uyarıda, Muğla'nın kuzey kıyılarında Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula için kuvvetli (21-50 kg/m2) yağış tahmin edilirken; güney ve doğu kıyılarında Datça, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Seydikemer için şiddetli ve yer yer aşırı (76-100 kg/m2 ve üzeri) yağış beklendiği belirtildi.

Olası etkiler ve tedbirler:

Kurum, yoğun yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum oluşma riskine işaret etti. Ayrıca yağış anında görülebilecek kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Yetkililer, vatandaşların sel riski taşıyan bölgelerden uzak durmaları, araç sürücüleri ile yürüyüş yapanların dikkatli olması ve resmi uyarıları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN VE UYARI MERKEZİ MUĞLA’NIN DATÇA, MARMARİS, KÖYCEĞİZ, ORTACA, DALAMAN, FETHİYE VE SEYDİKEMER İLÇELERİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU.