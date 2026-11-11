Muğla'nın iklim hedefleri COP31'de uluslararası iş birliğine taşındı

COP31'de Muğla'nın mesajı:

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Yerel İklim Eylemi ve 2030 Gündemi için Uluslararası İş Birliği' oturumunda, Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras kentin iklim politikalarını paylaştı. Aras, Muğla'nın iklim krizinin etkilerini en yakından hisseden kentlerden biri olduğunu vurgulayarak kentteki mücadele stratejilerini COP31'e taşıdıklarını anlattı.

yerel öncelikler ve somut adımlar:

Aras sunumunda su kaynaklarının korunması, temiz enerjiye geçişin hızlandırılması ile orman ve kıyı alanlarının korunmasının Muğla için öncelik olduğunu belirtti. Kentin uzun vadeli hedefi olarak 2050 iklim nötr hedefini işaret eden Aras, bu hedefe ulaşmanın planlama kadar altyapı, yerel yönetim kapasitesi ve vatandaş katılımı gerektirdiğini ifade etti.

uluslararası iş birliği ve iklim finansmanı talebi:

Muğla'da düzenlenen Akdeniz İklim Zirvesi'nde ortaya konan ortak iradeyi COP31'e taşıdıklarını söyleyen Aras, uluslararası ortaklıkların önemine dikkat çekti. Yerel yönetimlerin karar süreçlerinde daha etkin rol alması ve iklim finansmanına doğrudan erişim sağlaması gerektiğini vurguladı. Aras, "İklim kriziyle mücadele yalnızca hedefler belirlemekle değil, kentlerimizde somut adımlar atmakla mümkün" dedi.

Toplantıda dile getirilen talepler, kent ölçeğinde somut projelere dönüşmediği sürece hedeflerin gerçeğe dönüşmesinin zor olacağını ortaya koydu; Aras, bunun için hem ulusal hem uluslararası destek çağrısında bulundu.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS, ANTALYA’DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OTURUMDA, MUĞLA’NIN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE ÇALIŞMALARINI ANLATTI.