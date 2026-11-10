Çorum'da tarihi merkez ve caddeler kara büründü

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesinin ardından Çorum kent merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kısa sürede kent, beyaz örtüyle kaplandı ve sokaklar kış manzarasına büründü.

Görüntüler ve etkilenen noktalar:

Tarihi Saat Kulesi çevresi, meydanlar ve ana caddeler yağan karla ayrı bir güzellik kazandı. Şehir merkezindeki anıtlar ve kaldırımların üzeri hızla beyaza döndü.

Yağışın seyrine ilişkin beklenti:

Yağışın gece boyunca ara ara devam etmesi bekleniyor; bu nedenle kent merkezindeki kar örtüsünün akşam ve gece saatlerinde de görülebileceği bildirildi.

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