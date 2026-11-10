Dolar 50,2290 +0,02%
Euro 56,0699 -0,44%
Bist 11.661,86 -0,43%
Altın Gram 6.515,95 -1,93%
EUR/USD 1,1167 -0,46%
Brent Petrol 91,58 -1,07%
--°

Çorum'da tarihi merkez ve caddeler kara büründü

Hava sıcaklığının düşmesiyle Çorum kent merkezinde etkili kar yağışı başladı; Tarihi Saat Kulesi, meydanlar ve ana caddeler beyaz örtüyle kaplandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 21:20

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 21:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Çorum'da tarihi merkez ve caddeler kara büründü

Çorum'da tarihi merkez ve caddeler kara büründü

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesinin ardından Çorum kent merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kısa sürede kent, beyaz örtüyle kaplandı ve sokaklar kış manzarasına büründü.

Görüntüler ve etkilenen noktalar:

Tarihi Saat Kulesi çevresi, meydanlar ve ana caddeler yağan karla ayrı bir güzellik kazandı. Şehir merkezindeki anıtlar ve kaldırımların üzeri hızla beyaza döndü.

Yağışın seyrine ilişkin beklenti:

Yağışın gece boyunca ara ara devam etmesi bekleniyor; bu nedenle kent merkezindeki kar örtüsünün akşam ve gece saatlerinde de görülebileceği bildirildi.

HÜRRİYET MEYDANINDA KARIN YAĞIŞI KART POSTALLIK GÖRÜNTÜ OLUŞTURDU

HÜRRİYET MEYDANINDA KARIN YAĞIŞI KART POSTALLIK GÖRÜNTÜ OLUŞTURDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırıkkale'de sis tabakası kent manzarasını örttü
images

Aşdağul'da trafik akışına katkı: iki caddeye 2 bin ton sıcak asfalt
images

Aksaray'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
images

Beydağı'nda tohumdan ormana: yüz binlerle gelecek yeşilleniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alanyaspor'da yeni vizyon: Uğur Uçar ile yetiştiren ve yarışan takım hedefi

Kastamonu'da şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi

Erdoğan ve Berdimuhammedov Antalya'da enerji ve yatırım ekseninde iş birliğini güçlendirme mesajı

Tırlarda sahte plakayla organize kaçakçılık iddiasına operasyon

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu