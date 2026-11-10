Beypazarı'nda karla kaplı yollarda yiyecek arayan yılkı atları

beypazarı'nda yılkı atlarının kış mücadelesi

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Karaşar Mahallesi sınırlarında başlayan kar yağışı ve düşen hava sıcaklıkları, doğada serbestçe yaşayan yılkı atlarının yaşam alanlarını etkiledi. Bölgede etkili olan kar, yaylaları ve dağ eteklerini kalın bir beyaz örtü ile kapladı ve otlakları erişilemez hale getirdi.

kar örtüsünün etkisi:

Karın altında kalan mera ve otlaklarda yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları, açlık ve soğukla başa çıkmak için alternatif arayışa girdi. Bu durum sonucu bazı at sürüleri, besin aramak amacıyla asfalt yola çıkarak köy ve yayla yol kenarlarında dolaşmaya başladı.

görüntülere yansıyan anlar:

Söz konusu anlar, bölgeden geçen bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, karla kaplı peyzajın içinde asfalt üzerinde yiyecek arayan at sürüsü görülüyor; sahne, kış koşullarının doğadaki canlılar üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Görüntüler, yılkı atlarının kış aylarında karşılaştığı zorlukları somutlaştırırken, bölgedeki hayvanların besin arayışının yerel yaşamla nasıl iç içe geçtiğini de ortaya koyuyor.

Beypazarı'nda yılkı atları görüntülendi