Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Muğlaspor Kayserispor deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor

Muğlaspor, Trendyol 1. Lig 13. haftasında Kayserispor deplasmanına hazırlanıyor; Yalçın Koşukavak hazırlıkları tamamlayıp puan hedeflediklerini açıkladı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 12:53

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 12:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Muğlaspor Kayserispor deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor

maç öncesi son çalışmalar tamamlandı

Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı. Takım, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde son antrenmanını Kemal Dirikan tesisleri'nde gerçekleştirdi.

takımda moral ve hedefler:

Son haftalarda Manisa FK ve İstanbulspor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan Muğlaspor, bu pozitif havayı Kayseri deplasmanına taşımayı hedefliyor. Kulüpten yapılan açıklamada, maç için gerekli hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığı vurgulandı.

teknik direktörün değerlendirmesi:

Yalçın Koşukavak, karşılaşmanın zorlu geçeceğini belirterek, "Ligin en zor rakiplerinden birisi. Zaten puan durumundan da belli. Zor bir maça gidiyoruz. Deplasmanda oynayacağız. Büyük ölçüde hazırlıklarımızı yaptık. Puan veya puanlarla dönmeyi ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Muğlaspor, Kayseri deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi amaçlarken, son kadro ve maç taktikleri karşılaşma öncesinde netleşecek.

TRENDYOL 1. LİG 13’ÜNCÜ HAFTASINDA DEPLÂSMANDA LİGİN GÜÇLÜ EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR İLE...

TRENDYOL 1. LİG 13’ÜNCÜ HAFTASINDA DEPLÂSMANDA LİGİN GÜÇLÜ EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN MUĞLASPOR, MAÇININ SON HAZIRLIĞINI KEMAL DİRİKAN TESİSLERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yüzüncü yıla hazırlık: Bodrumspor'un 2031 yol haritası
images

Samsunspor Başakşehir'de düşüşe dur demeyi hedefliyor
images

Karşıyaka çıkışını sürdürme peşinde denizli'ye konuk oluyor
images

Trabzonspor evinde 5'te 5 peşinde: Gaziantep FK ile 15. randevu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de 5 yıllık emekle tamamlandı: Halidiye medresesi 49 hafızla hizmete girdi

Aslanapa’da tarımsal çeşitliliğe destek: üreticilere yüzde 50 hibe çörekotu tohumu

Yaralı yaban domuzunu kementle güvenli alana taşıdı

Bölgede ulaşım çağı: Erzincan-Erzurum-Kars arası hızlı trenle bağlanacak

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor