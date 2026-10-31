Muğlaspor Kayserispor deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor

maç öncesi son çalışmalar tamamlandı

Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı. Takım, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde son antrenmanını Kemal Dirikan tesisleri'nde gerçekleştirdi.

takımda moral ve hedefler:

Son haftalarda Manisa FK ve İstanbulspor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan Muğlaspor, bu pozitif havayı Kayseri deplasmanına taşımayı hedefliyor. Kulüpten yapılan açıklamada, maç için gerekli hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığı vurgulandı.

teknik direktörün değerlendirmesi:

Yalçın Koşukavak, karşılaşmanın zorlu geçeceğini belirterek, "Ligin en zor rakiplerinden birisi. Zaten puan durumundan da belli. Zor bir maça gidiyoruz. Deplasmanda oynayacağız. Büyük ölçüde hazırlıklarımızı yaptık. Puan veya puanlarla dönmeyi ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Muğlaspor, Kayseri deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi amaçlarken, son kadro ve maç taktikleri karşılaşma öncesinde netleşecek.

TRENDYOL 1. LİG 13’ÜNCÜ HAFTASINDA DEPLÂSMANDA LİGİN GÜÇLÜ EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN MUĞLASPOR, MAÇININ SON HAZIRLIĞINI KEMAL DİRİKAN TESİSLERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİ.