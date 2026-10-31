Yüzüncü yıla hazırlık: Bodrumspor'un 2031 yol haritası

Bodrum FK 2031 vizyonu için adımlarını hızlandırdı

Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, kulübün 2031'de kutlayacağı 100. kuruluş yıl dönümü hedefi doğrultusunda bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Yapılan toplantılarda hem sportif başarıyı sürdürülebilir kılacak kurumsal yapıların oluşturulması hem de kentle bütünleşen kalıcı yatırımların planlanması öncelikli gündem maddeleri olarak öne çıktı.

Kamu kurumları ve yerel yönetimle eşgüdüm:

Başkan Taner Ankara, görüşmeler kapsamında Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile bir araya geldi. Toplantılarda Bodrum FK'nın uzun vadeli planlaması, kurumsal gelişimi ve sürdürülebilir başarı hedefine ulaşmak için gerekli adımlar detaylandırıldı. Ayrıca Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile yapılan görüşmelerde ise 2031 vizyonuna yönelik somut destek ve işbirliği mekanizmaları konuşuldu. Belediye Başkanı Mandalinci, önümüzdeki dönemde kulübün hedeflerine yönelik desteğin süreceğini belirtti.

Tesisleşme ve altyapı önceliği:

Görüşmelerde öne çıkan başlıklar arasında tesisleşme ve altyapı yatırımları yer aldı. Bodrum FK'nın lojman ve konaklama ihtiyacının karşılanması, Gümbet altyapı tesislerinin gençlere kalıcı bir yatırım olarak kazandırılması, Bodrum FK Cafe Store yapılanmasının yarımadaya yayılması ve Gümbet dolgu alanında bulunan konser alanının değerlendirilmesi gibi somut projeler masaya yatırıldı. Bu adımlar, hem oyuncu gelişimini destekleyecek hem de kulübün ekonomik ve toplumsal ayağını güçlendirecek unsurlar olarak planlanıyor.

Taner Ankara, projelerin hayata geçirilmesinde kamu kurumları ve yerel yönetimlerle birlikte hareket etmenin Bodrum'un 2031 vizyonunun en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı. Sürdürülebilir bir Bodrumspor başarısının yalnızca saha sonuçlarıyla sınırlı kalmayacağını; güçlü bir kurumsal yapı, kalıcı yatırımlar, şehirle entegrasyon ve kamu desteğiyle mümkün olacağını belirtti.

Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından projelere yönelik çalışmalara başlanması, kulüp için 2031 hedefi doğrultusunda yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Önümüzdeki süreçte planlanan yatırımların adım adım hayata geçirilmesiyle Bodrum FK, yüzüncü yılına daha sağlam ve kapsayıcı bir yapıyla ulaşmayı amaçlıyor.

BODRUM FK 2031 VİZYONUNU AÇIKLADI