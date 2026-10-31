Osmanelispor evinde üç puan hasretine son vermek istiyor

Bilecik'i bu sezon Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor, PGL 6. Grup 3. hafta mücadelesinde yarın kendi sahasında AS Akyazıspor ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 14.00'te Osmaneli İlçe Stadı'nda oynanacak.

hazırlık süreci:

Kırmızı-yeşilli ekip, maç öncesi son çalışmasını maçın oynanacağı statta günü ter idmanı ile geçirerek tamamladı. Teknik ekip ve oyuncular hazırlıkları bitirip maç saatini beklemeye başladı. Takımın idman programı, özellikle fiziki dayanıklılık ve hızlı geçiş oyununa odaklandı.

hedef ve takım atmosferi:

Teknik direktör Hasan Kol, ligde iki haftada alınan beraberlikler sonrası takımın 2 puanla 12 takımlı ligde 6. sırada olduğunu belirtti. Kol, takımın moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu, yarın taraftar desteğiyle 3 puan alarak yukarıya tırmanmak istediklerini ifade etti. Ayrıca Kol, takım atmosferinin iyi ve oyuncuların maç için istekli olduğuna dikkat çekti.

Osmanelispor, iç saha avantajını kullanıp taraftarları Balaban Meydan'ın desteğiyle ligde daha iyi bir konuma gelmeyi hedefliyor. Yarınki maç hem takımın moralini yükseltecek hem de lig içindeki yarışa yön verebilecek bir önem taşıyor.

OSMANELİSPOR YARIN OYNAYACAĞI ZORLU MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI