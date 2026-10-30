Mühendis Şamil Karagöz kök hücre bağışıyla bir hayatı yeniden yazdı

Bağışın süreci ve tarihleri:

Muğla Büyükşehir Belediyesi personeli Şamil Karagöz, daha önce gönüllü kök hücre donör adayı olarak kaydedilmesinin ardından doku uyumu sağlanan bir lösemi hastası için bağış sürecini başlattı. Uyumun tespiti sonrasında gerekli sağlık kontrolleri ve hazırlıklar tamamlandı.

21 Ekim 2026 tarihinde İzmir Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen bağıştan alınan kök hücreler, 22 Ekim günü aynı hastanede tedavi gören hastaya nakledildi.

Hazırlık ve tıbbi süreç:

Bağış süreci planlı şekilde yürütüldü; bağış öncesi yapılan tetkikler ve hazırlıklar ile hasta nakline uzanan işlem güvenli biçimde tamamlandı. Bu aşama, hem donörün hem alıcının sağlık kontrollerinin titizlikle yürütülmesini gerektirdi.

Gönüllü donör çağrısı:

Şamil Karagöz, kök hücre ve kan bağışının hastalar için hayati önem taşıdığına dikkat çekerek uygun şartları taşıyan vatandaşları gönüllü donör adayı olmaya davet etti. Karagöz’ün yaptığı bağış, gönüllü donörlüğün ve toplumsal dayanışmanın somut bir örneği olarak değerlendirildi.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONELİ ŞAMİL KARAGÖZ, KÖK HÜCRE BAĞIŞINDA BULUNARAK LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖREN BİR HASTANIN YAŞAM MÜCADELESİNE DESTEK OLDU.